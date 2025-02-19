В Кургане обнаружены нарушения в общепите, где делают пирожки и пельмени

Владельцу точки общепита в Кургане, где делают пирожки и пельмени, вынесено предостережение. Всему виной отсутствие регистрации в информационной системе. Об этом сообщило Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
«В ходе проведения мониторинга пищевой безопасности в принадлежащей индивидуальному предпринимателю точке общественного питания на улице Куйбышева инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили отсутствие регистрации этой площадки в ФГИС „Ветис“ компонент „Меркурий“, — сообщается на сайте ведомства. Поясняется, что это не дает возможности отследить документы на поступающее сырье (для изготовлении пирожков, беляшей и пельменей), а значит продукция может быть опасна для здоровья и жизни граждан.
В Кургане не первый случай, когда предприниматели в сфере общественного питания сталкиваются с проблемами из-за несоблюдения ветеринарных и регистрационных требований. Ранее владелец павильона «Шаурма два индейца» также получил предостережение от Россельхознадзора за отсутствие необходимых документов на сырье и нерегистрацию в ФГИС «ВетИС».
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