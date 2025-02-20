В Челябинске на улице Енисейской 20 февраля загорелся склад подушек и матрасов. Огнеборцы справились с пожаром на площади 50 квадратных метров, передают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
«На улице Енисейской загорелся складской бокс с постельными принадлежностями (матрасами и подушками). Оперативно прибывшим сотрудникам МЧС России удалось ликвидировать открытое горение на 50 квадратах и не допустить распространение пожара на значительную площадь», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе регионального МЧС добавили, что людей в момент пожара на складе не было, пострадавших не зафиксировано. На месте возгорания работают четыре автоцистерны и 16 человек.
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