В Челябинске сгорел склад матрасов и подушек. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МЧС потушили возгорание на площади 50 квадратных метров
МЧС потушили возгорание на площади 50 квадратных метров Фото:

В Челябинске на улице Енисейской 20 февраля загорелся склад подушек и матрасов. Огнеборцы справились с пожаром на площади 50 квадратных метров, передают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«На улице Енисейской загорелся складской бокс с постельными принадлежностями (матрасами и подушками). Оперативно прибывшим сотрудникам МЧС России удалось ликвидировать открытое горение на 50 квадратах и не допустить распространение пожара на значительную площадь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе регионального МЧС добавили, что людей в момент пожара на складе не было, пострадавших не зафиксировано. На месте возгорания работают четыре автоцистерны и 16 человек.

В Челябинске загорелся склад подушек и матрасов
В Челябинске загорелся склад подушек и матрасов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на улице Енисейской 20 февраля загорелся склад подушек и матрасов. Огнеборцы справились с пожаром на площади 50 квадратных метров, передают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. «На улице Енисейской загорелся складской бокс с постельными принадлежностями (матрасами и подушками). Оперативно прибывшим сотрудникам МЧС России удалось ликвидировать открытое горение на 50 квадратах и не допустить распространение пожара на значительную площадь», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального МЧС добавили, что людей в момент пожара на складе не было, пострадавших не зафиксировано. На месте возгорания работают четыре автоцистерны и 16 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...