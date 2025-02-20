В Центробанке рассказали, когда снизится ключевая ставка

Ключевая ставка, установленная Центробанком, станет меньше после того, как в России начнет снижаться уровень инфляции. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Ожидать снижения ключевой ставки ЦБ можно будет только тогда, когда инфляция в России начнет стабильно снижаться», — отметила глава регулятора в ходе выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге. Журналист URA.RU присутствует на мероприятии.
Набиуллина отметила, что повышение ключевой ставки сдерживает инфляцию. И если бы ЦБ не предпринимал меры по повышению ключевой ставки, инфляция была бы гораздо выше, объяснила Набиуллина.
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