В Центробанке рассказали, когда снизится ключевая ставка

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Снижение ключевой ставки ЦБ произойдет после снижения инфляции
Снижение ключевой ставки ЦБ произойдет после снижения инфляции Фото:

Ключевая ставка, установленная Центробанком, станет меньше после того, как в России начнет снижаться уровень инфляции. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Ожидать снижения ключевой ставки ЦБ можно будет только тогда, когда инфляция в России начнет стабильно снижаться», — отметила глава регулятора в ходе выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге. Журналист URA.RU присутствует на мероприятии.

Набиуллина отметила, что повышение ключевой ставки сдерживает инфляцию. И если бы ЦБ не предпринимал меры по повышению ключевой ставки, инфляция была бы гораздо выше, объяснила Набиуллина. 

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Ключевая ставка, установленная Центробанком, станет меньше после того, как в России начнет снижаться уровень инфляции. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Ожидать снижения ключевой ставки ЦБ можно будет только тогда, когда инфляция в России начнет стабильно снижаться», — отметила глава регулятора в ходе выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге. Журналист URA.RU присутствует на мероприятии. Набиуллина отметила, что повышение ключевой ставки сдерживает инфляцию. И если бы ЦБ не предпринимал меры по повышению ключевой ставки, инфляция была бы гораздо выше, объяснила Набиуллина. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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