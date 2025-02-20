Челябинский фонд «Андрюша» вошел в ТОП-10 благотворительных организаций России

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Жаботинская Юлия, основательница Фонда "Андрюша". Челябинск, жаботинская юлия
Юлия Жаботинская основала фонд в память о сыне в 2009 году Фото:

Детский благотворительный фонд «Андрюша» вошел в престижный ТОП-10 организаций по направлению «Культура и искусство». Он стал лучшим из трех тысяч некоммерческих организаций страны, сообщили в пресс-службе благотворительного фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор».

«Мы занимаемся поддержкой талантливых детей и молодежи, помогая им раскрыть свой потенциал и достичь новых высот в мире искусства. Вхождение в топ-10 — это признание важности и значимости нашей работы, а также подтверждение того, что фонд движется в правильном направлении», — отметила директор Детского фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Челябинский фонд стал одним из лучших среди порядка трех тысяч некоммерческих организаций России. В рейтинге учитывались такие критерии, как открытость, отчетность, прозрачность, а также управление и риски.

Челябинская область вошла в пятерку лучших регионов России в 2024 году по числу поддержанных проектов в первом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма грантов превысила 34 миллиона рублей. В их числе -«Премия для юных талантов в области искусства «Андрюша-2024».

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Детский благотворительный фонд «Андрюша» вошел в престижный ТОП-10 организаций по направлению «Культура и искусство». Он стал лучшим из трех тысяч некоммерческих организаций страны, сообщили в пресс-службе благотворительного фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор». «Мы занимаемся поддержкой талантливых детей и молодежи, помогая им раскрыть свой потенциал и достичь новых высот в мире искусства. Вхождение в топ-10 — это признание важности и значимости нашей работы, а также подтверждение того, что фонд движется в правильном направлении», — отметила директор Детского фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская. Челябинский фонд стал одним из лучших среди порядка трех тысяч некоммерческих организаций России. В рейтинге учитывались такие критерии, как открытость, отчетность, прозрачность, а также управление и риски. Челябинская область вошла в пятерку лучших регионов России в 2024 году по числу поддержанных проектов в первом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма грантов превысила 34 миллиона рублей. В их числе -«Премия для юных талантов в области искусства «Андрюша-2024».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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