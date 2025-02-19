19 февраля 2025

Названа дата проведения «Диктанта Победы» в Тюменской области

«Диктант Победы» пройдет в Тюменской области 25 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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«Диктант Победы» пройдет в Тюменской области 25 апреля
«Диктант Победы» пройдет в Тюменской области 25 апреля Фото:

«Диктант Победы» пройдет в Тюменской области 25 апреля. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. 

«„Диктант Победы“ проведут в Тюменской области 25 апреля. Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны пройдет в апреле по всей стране, а также за ее пределами», — указано в публикации Инфоцентра.

Там уточнили, что сейчас идет подбор и подготовка площадок для проведения диктанта. Написать его также можно будет в онлайн-формате, на официальном сайте «Диктанта Победы».

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«Диктант Победы» пройдет в Тюменской области 25 апреля. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.  «„Диктант Победы“ проведут в Тюменской области 25 апреля. Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны пройдет в апреле по всей стране, а также за ее пределами», — указано в публикации Инфоцентра. Там уточнили, что сейчас идет подбор и подготовка площадок для проведения диктанта. Написать его также можно будет в онлайн-формате, на официальном сайте «Диктанта Победы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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