Названа дата проведения «Диктанта Победы» в Тюменской области

«Диктант Победы» пройдет в Тюменской области 25 апреля
«Диктант Победы» пройдет в Тюменской области 25 апреля. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«„Диктант Победы“ проведут в Тюменской области 25 апреля. Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны пройдет в апреле по всей стране, а также за ее пределами», — указано в публикации Инфоцентра.
Там уточнили, что сейчас идет подбор и подготовка площадок для проведения диктанта. Написать его также можно будет в онлайн-формате, на официальном сайте «Диктанта Победы».
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