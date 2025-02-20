Трамвайное движение на улице Мира в Перми откроют летом 2025 года

Ремонт трамвайных путей на улице Мира в Перми завершат в 2025 году. Об этом рассказал на профильном думском комитете начальник городского дептранса Анатолий Путин, отвечая на вопрос депутата Алексея Овчинникова. Слова чиновника передает корреспондент URA.RU.
Овчинников поинтересовался конкретными сроками завершения реконструкции трамвайных путей на улице Мира. «Улица Мира — это один из первоочередных объектов. Как только возобновится дорожно-строительный сезон, перед концессионером (ООО „Мовиста Регионы Пермь“ — прим. ред.) стоит задача в максимально короткие сроки работы завершить. Чтобы при возобновлении движения по улице Карпинского улица Мира уже была готова и по ней можно было запускать движение», — пояснил Путин.
По словам чиновника, работы завершат в конце июня 2025 года. Если концессионер не уложится в сроки, то после 1 июля он получит штраф. Сейчас на улице Мира уложили рельсошпальную решетку от улицы Власова до кольца на улице Стахановской.
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