FT: дипломаты ЕС опасаются, что США отменят санкции против России

Американские власти пока не планируют снимать санкции с России, несмотря на заявленные намерения улучшить экономическое сотрудничество. Однако дипломаты Евросоюза получают противоречивые сигналы от США и опасаются, что Штаты все-таки отменят санкции против РФ, сообщают иностранные издания.
«Европейские чиновники признают, что сигналы, поступающие из Вашингтона, в целом непоследовательны. Чиновники опасаются, что, если США отменят свои меры..., Россия, вероятно, сможет воспользоваться зияющей дырой в глобальной финансовой стене, ... чтобы вернуться к привычной деятельности во многих областях», — пишет Financial Times.
По информации издания, дипломатические источники в Евросоюзе указывают на то, что Штаты планируют сохранить и возможно усилить санкции против России. В то же время, как отмечает газета, такой шаг находится в явном противоречии с официально заявленными намерениями американской администрации развивать экономическое взаимодействие с РФ.
Ранее, 19 февраля, послы стран-членов Евросоюза утвердили 16-й пакет ограничительных мер в отношении России. Это решение было принято представителями 27 государств-членов ЕС. В рамках новых санкций предусмотрен запрет на импорт российского первичного алюминия. Также в список санкционных мер включены ограничения против 73 судов, которые якобы принадлежат так называемому «теневому флоту». При этом глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время не ведутся переговоры с США по вопросу снятия экономических санкций, наложенных на РФ.
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