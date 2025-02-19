ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России

Послы Евросоюза (ЕС) одобрили 16-й пакет санкций в отношении России. Соответствующее решение приняли представители 27 государств.
«Утвердили 16-й пакет санкций против России», — передает сообщение источника в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС ТАСС. Там добавили, что данное решение этим утром приняли послы от 27 европейских государств.
Сообщается, что запрет коснется импорта российского первичного алюминия. Кроме того, санкции будут действовать против 73 судов, которые якобы входят в «теневой флот». Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
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