В Свердловской области к тушению пожаров привлекли монахов

В мужском монастыре на Ганиной Яме появилась первая православная пожарная дружина. МЧС и Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) вручили им пожарный модуль.
«Дружина состоит из числа насельников мужского монастыря, которые прошли обучение в учебном центре. Теперь они самостоятельно могут тушить пожар, тем самым минимизировать ущерб от огня такого значимого, культового места», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.
Дружина решила назвать себя «БОБР» («Братский отряд быстрого реагирования»). Инициатива была реализована благодаря многолетнему партнерству между волонтерами, Екатеринбургской епархией и региональным ГУ МЧС России.
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