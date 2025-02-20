В Свердловской области к тушению пожаров привлекли монахов

В монастыре на Ганиной Яме появилась первая православная пожарная дружина
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В Ганиной Яме появилась своя пожарная дружина
В Ганиной Яме появилась своя пожарная дружина Фото:

В мужском монастыре на Ганиной Яме появилась первая православная пожарная дружина. МЧС и Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) вручили им пожарный модуль.

«Дружина состоит из числа насельников мужского монастыря, которые прошли обучение в учебном центре. Теперь они самостоятельно могут тушить пожар, тем самым минимизировать ущерб от огня такого значимого, культового места», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

Дружина решила назвать себя «БОБР» («Братский отряд быстрого реагирования»). Инициатива была реализована благодаря многолетнему партнерству между волонтерами, Екатеринбургской епархией и региональным ГУ МЧС России.

Представители МЧС, ВДПО и пожарной дружины «БОБР»
Представители МЧС, ВДПО и пожарной дружины «БОБР»
Фото:
Пожарный модуль, переданный дружине
Пожарный модуль, переданный дружине
Фото:
Теперь в Ганиной яме есть своя пожарная дружина
Теперь в Ганиной яме есть своя пожарная дружина
Фото:

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В мужском монастыре на Ганиной Яме появилась первая православная пожарная дружина. МЧС и Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) вручили им пожарный модуль. «Дружина состоит из числа насельников мужского монастыря, которые прошли обучение в учебном центре. Теперь они самостоятельно могут тушить пожар, тем самым минимизировать ущерб от огня такого значимого, культового места», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области. Дружина решила назвать себя «БОБР» («Братский отряд быстрого реагирования»). Инициатива была реализована благодаря многолетнему партнерству между волонтерами, Екатеринбургской епархией и региональным ГУ МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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