Россиян могут шокировать цены на хлеб с начала весны

Крупные производители хлеба уведомили ритейлеров о планах повысить отпускные цены на 10–12% с 1 марта. Об этом сообщили «Ведомостям» источники из торговых сетей.
«Российские производители обещают повысить отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия с 1 марта на 10–12%. Среди причин повышения цен производители указали рост затрат на складскую и транспортную логистику, увеличение налоговой нагрузки, а также подорожание сырья», — пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников. Названия компаний, направивших уведомления, издание не раскрывает.
В случае подтверждения объективных причин роста закупочных цен подорожание, как правило, происходит постепенно. Это достигается за счет сдерживания наценок на социально значимые виды хлеба, а также благодаря совместным промоакциям сетей и производителей.
По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, уведомления производителей сейчас находятся на рассмотрении у ритейлеров. Он также отметил, что средняя наценка на самые доступные виды пшеничного хлеба в крупных торговых сетях с начала 2025 года уже составляла 5-7%.
В начале 2025 года в Минсельхозе допустили повышение цен на хлеб в России. По словам замглавы российского Минсельхоза Максима Титова, рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции, пишет «Национальная служба новостей».
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