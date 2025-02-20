20 февраля 2025

Россиян могут шокировать цены на хлеб с начала весны

«Ведомости»: производители хлеба предупредили о росте цен на 10-12%
© Служба новостей «URA.RU»
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Хлеб в России подорожает с 1 марта
Хлеб в России подорожает с 1 марта Фото:

Крупные производители хлеба уведомили ритейлеров о планах повысить отпускные цены на 10–12% с 1 марта. Об этом сообщили «Ведомостям» источники из торговых сетей. 

«Российские производители обещают повысить отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия с 1 марта на 10–12%. Среди причин повышения цен производители указали рост затрат на складскую и транспортную логистику, увеличение налоговой нагрузки, а также подорожание сырья», — пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников. Названия компаний, направивших уведомления, издание не раскрывает.

В случае подтверждения объективных причин роста закупочных цен подорожание, как правило, происходит постепенно. Это достигается за счет сдерживания наценок на социально значимые виды хлеба, а также благодаря совместным промоакциям сетей и производителей.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, уведомления производителей сейчас находятся на рассмотрении у ритейлеров. Он также отметил, что средняя наценка на самые доступные виды пшеничного хлеба в крупных торговых сетях с начала 2025 года уже составляла 5-7%. 

В начале 2025 года в Минсельхозе допустили повышение цен на хлеб в России. По словам замглавы российского Минсельхоза Максима Титова, рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции, пишет «Национальная служба новостей».

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Крупные производители хлеба уведомили ритейлеров о планах повысить отпускные цены на 10–12% с 1 марта. Об этом сообщили «Ведомостям» источники из торговых сетей.  «Российские производители обещают повысить отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия с 1 марта на 10–12%. Среди причин повышения цен производители указали рост затрат на складскую и транспортную логистику, увеличение налоговой нагрузки, а также подорожание сырья», — пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников. Названия компаний, направивших уведомления, издание не раскрывает. В случае подтверждения объективных причин роста закупочных цен подорожание, как правило, происходит постепенно. Это достигается за счет сдерживания наценок на социально значимые виды хлеба, а также благодаря совместным промоакциям сетей и производителей. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, уведомления производителей сейчас находятся на рассмотрении у ритейлеров. Он также отметил, что средняя наценка на самые доступные виды пшеничного хлеба в крупных торговых сетях с начала 2025 года уже составляла 5-7%.  В начале 2025 года в Минсельхозе допустили повышение цен на хлеб в России. По словам замглавы российского Минсельхоза Максима Титова, рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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