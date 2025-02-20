В Еманжелинске сын-токсикоман до смерти избил мать

В Еманжелинске (Челябинская область) местный житель в состоянии токсического опьянения до смерти забил мать. Как сообщили URA.RU в городской прокуратуре, его задержали и отправили в СИЗО.
«С учетом позиции прокурора, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре города», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Инцидент произошел 17 февраля. Мужчина, находясь в состоянии токсического опьянения, набросился на мать с кулаками. Он бил ее по голове, а после начал запинывать. Всего он нанес матери не менее 20 ударов. От полученных травм женщина скончалась. В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.
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