Фонд «Объединение.РФ», руководителем которого является депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин, запустил бесплатные курсы английского языка для детей участников спецоперации. Занятия для ребят 6-7 лет будут проводиться в игровом формате, сообщили в пресс-службе фонда.

«Как отец двоих детей, прекрасно понимаю, как непросто бывает найти время и силы, чтобы организовать для своего чадо дополнительное образование. Именно поэтому мы начали с уроков английского — потому что есть спрос, и мы хотим, чтобы наши дети развивались всесторонне и уверенно владели необходимыми знаниями», — заявил Барбашин.

Пилотный курс стартовал 19 ноября. Занятия будет вести ветеран СВО Александр Заозеров, имеющий опыт преподавания языка в России и Китае. По его словам, главный метод обучения — игра. Именно такой формат помогает ребятам осваивать язык в свободной атмосфере через танцы и песни.

Кроме того, в фонде намерены расширять программу. В планах — открытие новых групп для малышей и запуск углубленного курса для школьников от 8 до 12 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что по инициативе благотворительного фонда «Объединение. РФ» в Челябинске открылся первый методический центр общественно-политических компетенций для обучения депутатов — ветеранов СВО. Также в начале ноября «Единая Россия» заключила соглашение с этим челябинским фондом о поддержке участников спецоперации и их семей.