Челябинского школьника, обвиняемого в убийстве отца кувалдой, отправили в СИЗО

20 ноября 2025 в 16:57
Суд отправил подростка в изолятор

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кыштымский горсуд Челябинской области (постоянное судебное присутствие в городе Карабаше) арестовал на два месяца 11-классника, обвиняемого в убийстве собственного отца. Об этом URA.RU сообщили в суде

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в суде.


По данным URA.RU, на заседании присутствовала мать школьника. Она достойно переносит текущие события. В семье, помимо 11-классника, воспитывается еще два ребенка. 

Инцидент случился вечером 18 ноября. Школьник с отцом поссорились во время замены колес на автомобиле. Тогда подросток несколько раз ударил родителя молотком по голове. После же добил его кувалдой.

Подросток жил в Карабаше вместе с бабушкой и дедушкой. Родители отправили его туда на «перевоспитание». Предварительно, конфликт между отцом и сыном начался, когда первый в очередной раз начал выговаривать ему за плохие оценки. Подробности кровавой расправы — в материале URA.RU.

