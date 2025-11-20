Челябинского школьника, обвиняемого в убийстве отца кувалдой, отправили в СИЗО

Суд отправил подростка в изолятор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кыштымский горсуд Челябинской области (постоянное судебное присутствие в городе Карабаше) арестовал на два месяца 11-классника, обвиняемого в убийстве собственного отца. Об этом URA.RU сообщили в суде

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в суде.





По данным URA.RU, на заседании присутствовала мать школьника. Она достойно переносит текущие события. В семье, помимо 11-классника, воспитывается еще два ребенка.

Инцидент случился вечером 18 ноября. Школьник с отцом поссорились во время замены колес на автомобиле. Тогда подросток несколько раз ударил родителя молотком по голове. После же добил его кувалдой.