В новом современном цехе будут производить до 400 кранов в год

Челябинский механический завод (АО «ЧМЗ») открыл новый цех спецтехники (ЦСТ 3), который готов выпускать до 400 единиц малогабаритных подъемных установок в год. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично ознакомился с возможностями предприятия.

«Сегодня осмотрели новый цех и все производство механического завода. Благодаря новому современному оборудованию на предприятии растет производительность труда, что позволяет увеличивать производство уникальной продукции, необходимой для развития экономики всей страны. Поэтому можно только поздравить коллектив с очередным успехом. Уверен, что и в дальнейшем завод будет реализовывать новые интересные проекты и сохранит лидерство по своему профилю», — подчеркнул Текслер. Глава региона отметил, что этот проект был реализован с помощью Фонда развития промышленности Челябинской области.

Как уточнил директор по развитию АО ЧМЗ Денис Саттаров, за три года им удалось полностью построить новое здание цеха, закупить и наладить современное оборудование и обеспечить полный цикл производства. Сейчас в одном цехе площадью 12,5 тысяч квадратных метров сконцентрированы заготовительный, сварочный, механообрабатывающий и сборочный участки, а также окрасочный комплекс и центр испытаний. Главной инновацией стала интеграция в процесс производства роботизированного комплекса, который обеспечивает высокую точность и автоматизацию сварочных процессов.

Здесь будут выпускать современные модели краноманипуляторных установок (КМУ) грузоподъемностью 9-12 тонн, которая может комплектоваться различным навесным оборудованием, к примеру, монтажной люлькой или буром, а также другие виды малогабаритных подъемных установок с установкой на различные шасси с бортовой платформой, фургоны и седельные тягачи. «Реализовав этот амбициозный проект, мы решаем сразу несколько задач: расширяем ассортимент конкурентоспособной техники, повышаем локализацию производства и снижаем зависимость от импортных комплектующих, повышаем доступность на рынке современной отечественной конкурентоспособной техники. Кроме того, новые мощности позволят нам выполнять заказы сторонних предприятий с индивидуальной доработкой машин под их потребности», — отметил гендиректор завода Петр Вагин

Объем вложений в новое производство достигает миллиарда рублей. Предприятие рассчитывает выйти на выпуск 400 единиц техники в год. В целом предприятие является единственным в России, где серийно выпускают три вида техники: автомобильные краны грузоподьемностью от 16 до 60 тонн, гусеничные краны грузоподьемностью от 25 до 100 тонн и подъемная техника специального назначения. Челябинские краны, адаптированные для работы в условии сверхнизких температур до -50 градусов в рамках проекта Antarctica, построили зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде.