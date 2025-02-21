Возле «Крокус Сити Холла» начались работы по строительству мемориала, посвященного жертвам теракта, пишут СМИ. Трагедия 2024 года унесла жизни более 140 человек.
«У „Крокус Сити Холла“ начали возводить мемориал в память о жертвах теракта», — сообщили «Известия», опубликовав видео. Сооружение находится близь входа в концертный зал.
В марте 2024 года в Подмосковье группа террористов напала на концертный зал. Атака произошла перед началом выступления рок-группы «Пикник». Злоумышленники, одетые в камуфляжную форму, открыли огонь по людям из автоматов. В результате происшествия погибли 145 человек, сотни получили ранения различной степени тяжести.
Предварительное следствие по теракту в «Крокусе» завершилось в начале февраля 2025 года. Было опрошено более 1700 человек, арестованы 20 фигурантов. Дело будет передано в суд.
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