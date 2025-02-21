У «Крокус Сити Холла» начали возводить мемориал спустя почти год после трагедии. Видео

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Около «Крокус Сити Холла» строят мемориал
Около «Крокус Сити Холла» строят мемориал Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Возле «Крокус Сити Холла» начались работы по строительству мемориала, посвященного жертвам теракта, пишут СМИ. Трагедия 2024 года унесла жизни более 140 человек.

«У „Крокус Сити Холла“ начали возводить мемориал в память о жертвах теракта», — сообщили «Известия», опубликовав видео. Сооружение находится близь входа в концертный зал.

В марте 2024 года в Подмосковье группа террористов напала на концертный зал. Атака произошла перед началом выступления рок-группы «Пикник». Злоумышленники, одетые в камуфляжную форму, открыли огонь по людям из автоматов. В результате происшествия погибли 145 человек, сотни получили ранения различной степени тяжести.

Предварительное следствие по теракту в «Крокусе» завершилось в начале февраля 2025 года. Было опрошено более 1700 человек, арестованы 20 фигурантов. Дело будет передано в суд. 

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Возле «Крокус Сити Холла» начались работы по строительству мемориала, посвященного жертвам теракта, пишут СМИ. Трагедия 2024 года унесла жизни более 140 человек. «У „Крокус Сити Холла“ начали возводить мемориал в память о жертвах теракта», — сообщили «Известия», опубликовав видео. Сооружение находится близь входа в концертный зал. В марте 2024 года в Подмосковье группа террористов напала на концертный зал. Атака произошла перед началом выступления рок-группы «Пикник». Злоумышленники, одетые в камуфляжную форму, открыли огонь по людям из автоматов. В результате происшествия погибли 145 человек, сотни получили ранения различной степени тяжести. Предварительное следствие по теракту в «Крокусе» завершилось в начале февраля 2025 года. Было опрошено более 1700 человек, арестованы 20 фигурантов. Дело будет передано в суд. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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