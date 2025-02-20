20 февраля 2025

Пермское казначейство нашло нарушения на 2,7 млрд рублей в бюджете

© Служба новостей «URA.RU»
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Ведомство сообщило о нарушениях в прокуратуру
Ведомство сообщило о нарушениях в прокуратуру Фото:

В 2024 году в Пермском крае при использовании средств федерального, краевого и муниципальных бюджетов были выявлены нарушения. Их общая сумма составила 2,7 млрд рублей.

«Нарушения были выявлены в 79 случаях на общую сумму 2,7 млрд рублей. Из них были устранены нарушения на сумму 36,6 млн рублей», — пишет «Новый Компаньон» со ссылкой на руководителя Управления федерального казначейства по Пермскому краю Марину Бобкову.

Чиновница добавила, что ведомство составило протоколы об административных правонарушениях. Также об этом сообщили в прокуратуру в УФАС.

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В 2024 году в Пермском крае при использовании средств федерального, краевого и муниципальных бюджетов были выявлены нарушения. Их общая сумма составила 2,7 млрд рублей. «Нарушения были выявлены в 79 случаях на общую сумму 2,7 млрд рублей. Из них были устранены нарушения на сумму 36,6 млн рублей», — пишет «Новый Компаньон» со ссылкой на руководителя Управления федерального казначейства по Пермскому краю Марину Бобкову. Чиновница добавила, что ведомство составило протоколы об административных правонарушениях. Также об этом сообщили в прокуратуру в УФАС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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