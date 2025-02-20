Пермское казначейство нашло нарушения на 2,7 млрд рублей в бюджете

Ведомство сообщило о нарушениях в прокуратуру
В 2024 году в Пермском крае при использовании средств федерального, краевого и муниципальных бюджетов были выявлены нарушения. Их общая сумма составила 2,7 млрд рублей.
«Нарушения были выявлены в 79 случаях на общую сумму 2,7 млрд рублей. Из них были устранены нарушения на сумму 36,6 млн рублей», — пишет «Новый Компаньон» со ссылкой на руководителя Управления федерального казначейства по Пермскому краю Марину Бобкову.
Чиновница добавила, что ведомство составило протоколы об административных правонарушениях. Также об этом сообщили в прокуратуру в УФАС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!