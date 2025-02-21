Mash: правительственный Aurus попал в ДТП у Красной площади. Видео

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Предположительно, Aurus Senat принадлежит Минсельхозу, пишет Mash
Предположительно, Aurus Senat принадлежит Минсельхозу, пишет Mash Фото:

Правительственный автомобиль Aurus Senat попал в ДТП на улице Воздвиженка. Это произошло недалеко от Красной площади в Москве.

«Правительственный Aurus Senat попал в ДТП у Красной площади», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что, предположительно, машина принадлежит Министерству сельского хозяйства.

В результате аварии пострадал один человек. Всего в происшествии участвовали три автомобиля: два Mercedes и Aurus. Ранее данный автомобиль использовала экс-министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.

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Правительственный автомобиль Aurus Senat попал в ДТП на улице Воздвиженка. Это произошло недалеко от Красной площади в Москве. «Правительственный Aurus Senat попал в ДТП у Красной площади», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что, предположительно, машина принадлежит Министерству сельского хозяйства. В результате аварии пострадал один человек. Всего в происшествии участвовали три автомобиля: два Mercedes и Aurus. Ранее данный автомобиль использовала экс-министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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