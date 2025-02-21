Правительственный автомобиль Aurus Senat попал в ДТП на улице Воздвиженка. Это произошло недалеко от Красной площади в Москве.
«Правительственный Aurus Senat попал в ДТП у Красной площади», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что, предположительно, машина принадлежит Министерству сельского хозяйства.
В результате аварии пострадал один человек. Всего в происшествии участвовали три автомобиля: два Mercedes и Aurus. Ранее данный автомобиль использовала экс-министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.
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