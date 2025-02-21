Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван, живущий в Австралии, планирует участвовать в местном пророссийском автопробеге, посвященном Дню защитника Отечества 23 февраля. Об этом рассказал он сам.
«Следующий пробег будет к 23 февраля. На прошлую акцию 9 мая собралось огромное количество полицейских. Прибыл местный ОМОН, людей штрафовали за то, что флаги у них были, якобы, неправильно зацеплены», — передает слова Ивана Сырского aif.ru.
Он добавил, что активно поддерживает Россию и организует мероприятия для российской диаспоры. Несмотря на ограничения со стороны местных властей, которые усиливают контроль за акциями, Иван Сырский намерен продолжать проводить подобные мероприятия. Автопробеги начинаются от консульства России в Сиднее, но проходить могут только по утвержденному маршруту, что вызывает недовольство участников.
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