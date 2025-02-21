Пасынок главкома ВСУ Сырского проедет с флагом России в День защитника Отечества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иван Сырский организует автопробеги для российской диаспоры в Австралии (архивное фото)
Иван Сырский организует автопробеги для российской диаспоры в Австралии (архивное фото) Фото:

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван, живущий в Австралии, планирует участвовать в местном пророссийском автопробеге, посвященном Дню защитника Отечества 23 февраля. Об этом рассказал он сам.

«Следующий пробег будет к 23 февраля. На прошлую акцию 9 мая собралось огромное количество полицейских. Прибыл местный ОМОН, людей штрафовали за то, что флаги у них были, якобы, неправильно зацеплены», — передает слова Ивана Сырского aif.ru.

Он добавил, что активно поддерживает Россию и организует мероприятия для российской диаспоры. Несмотря на ограничения со стороны местных властей, которые усиливают контроль за акциями, Иван Сырский намерен продолжать проводить подобные мероприятия. Автопробеги начинаются от консульства России в Сиднее, но проходить могут только по утвержденному маршруту, что вызывает недовольство участников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван, живущий в Австралии, планирует участвовать в местном пророссийском автопробеге, посвященном Дню защитника Отечества 23 февраля. Об этом рассказал он сам. «Следующий пробег будет к 23 февраля. На прошлую акцию 9 мая собралось огромное количество полицейских. Прибыл местный ОМОН, людей штрафовали за то, что флаги у них были, якобы, неправильно зацеплены», — передает слова Ивана Сырского aif.ru. Он добавил, что активно поддерживает Россию и организует мероприятия для российской диаспоры. Несмотря на ограничения со стороны местных властей, которые усиливают контроль за акциями, Иван Сырский намерен продолжать проводить подобные мероприятия. Автопробеги начинаются от консульства России в Сиднее, но проходить могут только по утвержденному маршруту, что вызывает недовольство участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...