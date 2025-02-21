Группа компаний «КВС» стала владельцем «Крестов» в Петербурге

Группа компаний «КВС» объявила о приобретении знаменитого исторического здания «Кресты». Об этом стало известно 78.ru.
«Собственником „Крестов“ стала группа компаний „КВС“», — пишет telegram-канал «78». Информацию предоставили в пресс-службе ГК.
Согласно пресс-релизу, выданному компанией 78.ru, новые владельцы планируют преобразить «Кресты» в многофункциональный культурный комплекс. В рамках проекта предусмотрено создание музея, который будет хранить историю и память места. Кроме того, здесь появятся гостиничные номера, рестораны, галереи и общественные пространства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.