Группа компаний «КВС» стала владельцем «Крестов» в Петербурге

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В рамках проекта предусмотрено создание музея
В рамках проекта предусмотрено создание музея Фото:

Группа компаний «КВС» объявила о приобретении знаменитого исторического здания «Кресты». Об этом стало известно 78.ru.

«Собственником „Крестов“ стала группа компаний „КВС“», — пишет telegram-канал «78». Информацию предоставили в пресс-службе ГК.

Согласно пресс-релизу, выданному компанией 78.ru, новые владельцы планируют преобразить «Кресты» в многофункциональный культурный комплекс. В рамках проекта предусмотрено создание музея, который будет хранить историю и память места. Кроме того, здесь появятся гостиничные номера, рестораны, галереи и общественные пространства.

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Группа компаний «КВС» объявила о приобретении знаменитого исторического здания «Кресты». Об этом стало известно 78.ru. «Собственником „Крестов“ стала группа компаний „КВС“», — пишет telegram-канал «78». Информацию предоставили в пресс-службе ГК. Согласно пресс-релизу, выданному компанией 78.ru, новые владельцы планируют преобразить «Кресты» в многофункциональный культурный комплекс. В рамках проекта предусмотрено создание музея, который будет хранить историю и память места. Кроме того, здесь появятся гостиничные номера, рестораны, галереи и общественные пространства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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