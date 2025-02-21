Стало известно, почему Путин отказался от звания генерала

Российский президент Владимир Путин является Верховным Главнокомандующим ВС РФ. При этом свои первые офицерские звания он начал получать еще во время работы в КГБ. На сегодняшний день Путин имеет звание полковника, хотя ему и предлагали звание генерала. Редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко в преддверии «Дня Защитника Отечества» рассказал, почему в свое время Путин отказался от звания.
«Путин выбрал служение России без генеральских погон. Это был его сознательный выбор, который был продиктован стремлением целиком сосредоточиться на реальной оперативной работе, а не на „парадных“ аспектах», — объяснил военный аналитик в разговоре с ТАСС. При этом сам Путин также раскрывал причины отказа от воинского звания генерала еще в 2011 году.
Тогда во время разговора с тогда еще президентом страны Борисом Ельциным он подчеркнул, что считает нецелесообразным возвращаться в военную организацию. «Давайте я буду первым невоенным директором Федеральной службы безопасности (ФСБ). Я помню, он удивился и сказал: „Ну ладно“», — вспоминал Путин. Уже в 2022 году Путин вновь, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что служить народу можно и без генеральских званий.
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