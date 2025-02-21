Ставки по ипотеке повышаются, как и стоимость квартир в новостройках. Многие пермяки выбирают для расширения жилья или покупки первой квартиры недвижимость на вторичном рынке. Но не все знают, но у подобных сделок есть своя специфика и легко стать человеком, которого обманули. URA.RU встретился с несколькими риелторами и собрал в один материал, как выгодно купить вторичку. О том, как не оказаться соседом алкоголика-меломана, как не переехать в квартиру с тараканами и как выбить скидку, — читайте в материале ниже.
Документы
Самое первое, что делают все риелторы — проверяют количество прописанных в квартире людей, наличие долгов по ЖКХ и прописанных там несовершеннолетних. Также очень важно проверить, как и когда квартира досталась тому, кто ее продает. К примеру, если человек только-только вступил в наследство и сразу продает квартиру, то он может умалчивать, что есть и другие наследники. Они могут оспорить продажу квартиры, и тогда сделка может быть признана недействительной. В таком случае вы лишитесь и денег, и купленной квартиры. С осторожностью следует относиться и к покупке недвижимости, в которой прописаны дети, а сама квартира в ипотеке у банка.
Как выторговать скидку
Отправляйтесь смотреть квартиру не в одиночестве. Обязательно берите с собой риелтора. Если вы девушка, то обязательно берите с собой мужчину. Полезно будет взять с собой человека, разбирающегося в ремонте: он будет изображать вашего прораба, который займется ремонтом этой квартиры после покупки. Сыграйте в доброго и злого полицейского. Ходите с широко открытыми глазами, слушайте продавца, а ваш «прораб» пусть ищет недочеты, которые ему потребуется исправлять или заменять. Обратите внимание на качество ламината, сколы плитки, любые недостатки, за исправление которых можно снизить стоимость квартиры. Даже за небольшие недочеты можно сторговать несколько сотен тысяч рублей.
Тараканы и клопы
Будьте внимательны во время показа квартиры. Чтобы убедиться, что в жилье точно нет клопов, попросите отодвинуть диван от стены. Наличие тараканов очень просто проверить, заглянув внутрь шкафов или за их стенки — при наличии насекомых там останутся их следы. Если квартира находится на первых этажах, то внимательно отнеситесь к осмотру санузла. Именно там любят прятаться всякие насекомые, которые обычно живут в подвалах. Речь о различных чешуйницах и прочих неприятных соседях.
Алкоголики-меломаны
Чтобы понять, есть ли в вашем будущем доме или подъезде асоциальные личности, посидите на детской площадке. Поговорите с будущими соседями на предмет скандальных парочек, алкоголиков, меломанов, любящих ночью включить музыку. Стоит пройтись пешком хотя бы на несколько этажей по лестнице от своего будущего жилья, чтобы понять, есть ли среди жильцов любители курить в подъезде. Если да, то запах может тянуть к вам в квартиру. Большое количество собак также может говорить о шуме, который придется терпеть.
Задаток и договор
Очень внимательно следует подходить к оформлению документов. Пропишите все, что остается в квартире после перечисления средств. Это касается даже дверных ручек, сиденья унитаза и светильников. Иначе после передачи ключей вас может ждать сюрприз в виде свисающих с потолка лампочек и снятых с дверей ручек. Также следует потребовать у предыдущего владельца показать, что все счета оплачены, и забрать техпаспорт квартиры. После обязательно смените замки в квартире.
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