В «Сима-ленде» прошел спецпоказ первого большого документального фильма об СВО. Фото

22 февраля 2025 в 13:33 Размер текста - 17 +

Сотрудники познакомились с фильмом, который недавно презентовали в Москве (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В честь Дня защитника Отечества в «Сима-ленде» представили киноленту «У края бездны. Фильм первый: Прорыв к центру» — это первый большой документальный фильм об СВО. Одну из четырех серий посмотрели более 2,5 тысячи сотрудников, а также специальные гости, среди которых был пранкер Лексус (Алексей Столяров) и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей. «Происходящее на фронте — это лишь часть всей войны, которая ведется против России. Остальная война в сознании граждан и за сознание граждан», — предварил показ, выступив со сцены, президент Федерации шахмат Свердловской области, член попечительского совета Федерации шахмат России, собственник группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский. На презентации присутствовали тысячи человек Фото: пресс-служба «Сима-ленда» Премьерный показ фильма, организованный президентом Федерации шахмат России Андреем Филатовым, прошел 18 февраля в Москве. Андрей Симановский подхватил эту важную инициативу. «Сегодня был организован специальный показ для сотрудников нашей компании. С первых дней СВО мы оказываем гуманитарную и моральную поддержку нашим защитникам, неоднократно выезжали „за ленточку“. Важно знать и помнить о героизме наших воинов сражающих за наше будущее, важно знать, какой ценой достается победа. Низкий поклон всем защитникам Отечества и их семьям», — рассказала замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева. Четырехсерийный документальный фильм сняли военкор Максим Фадеев и его коллега Сергей Белоус. «Мы хотели показать войну такой, какая она есть, чтобы больше такого не допустить. У нас такое одно из посланий фильма: увидеть, чтобы не допустить. Люди должны понимать, что такое война. К сожалению, когда мы просто говорим „война-война“, это ничего не говорит. Соответственно, мы не понимаем, что такое мир, счастье, семья, любовь, и не ценим этого», — рассказал Фадеев. Первая часть фильма рассказывает о том, как в марте 2022 года морская пехота, спецназ и танкисты армии России несли тяжелые потери в Мариуполе. Им на помощь пришел штурмовой батальон «Сомали», куда входили простые рабочие-металлурги из ополчения Донбасса. Фото: пресс-служба «Сима-ленда» Фото: пресс-служба «Сима-ленда» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В честь Дня защитника Отечества в «Сима-ленде» представили киноленту «У края бездны. Фильм первый: Прорыв к центру» — это первый большой документальный фильм об СВО. Одну из четырех серий посмотрели более 2,5 тысячи сотрудников, а также специальные гости, среди которых был пранкер Лексус (Алексей Столяров) и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей. «Происходящее на фронте — это лишь часть всей войны, которая ведется против России. Остальная война в сознании граждан и за сознание граждан», — предварил показ, выступив со сцены, президент Федерации шахмат Свердловской области, член попечительского совета Федерации шахмат России, собственник группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский. Премьерный показ фильма, организованный президентом Федерации шахмат России Андреем Филатовым, прошел 18 февраля в Москве. Андрей Симановский подхватил эту важную инициативу. «Сегодня был организован специальный показ для сотрудников нашей компании. С первых дней СВО мы оказываем гуманитарную и моральную поддержку нашим защитникам, неоднократно выезжали „за ленточку“. Важно знать и помнить о героизме наших воинов сражающих за наше будущее, важно знать, какой ценой достается победа. Низкий поклон всем защитникам Отечества и их семьям», — рассказала замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева. Четырехсерийный документальный фильм сняли военкор Максим Фадеев и его коллега Сергей Белоус. «Мы хотели показать войну такой, какая она есть, чтобы больше такого не допустить. У нас такое одно из посланий фильма: увидеть, чтобы не допустить. Люди должны понимать, что такое война. К сожалению, когда мы просто говорим „война-война“, это ничего не говорит. Соответственно, мы не понимаем, что такое мир, счастье, семья, любовь, и не ценим этого», — рассказал Фадеев. Первая часть фильма рассказывает о том, как в марте 2022 года морская пехота, спецназ и танкисты армии России несли тяжелые потери в Мариуполе. Им на помощь пришел штурмовой батальон «Сомали», куда входили простые рабочие-металлурги из ополчения Донбасса.