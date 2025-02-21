Пермяк заплатит 150 тысяч рублей за то, что его такса укусила девочку

Индустриальной районный суд Перми обязал местного жителя выплатить крупную сумму компенсации морального вреда местной жительнице и ее несовершеннолетней дочери. Мужчина с таксой стоял у кассы магазина, когда его собака напала на девочку, которая находилась рядом. Об этом сообщается на странице в социальной сети «Вконтакте» Индустриального районного суда.
«Инцидент произошел в августе 2024 года в магазине „Магнит“. В какой-то момент жительница Перми услышала крик своей дочери и заметила, что у кассы стоит ответчик с собакой, а рядом — ее несовершеннолетняя дочь, у которой была рана над губой и текла кровь. Когда девочка наклонилась, собака укусила ее за лицо, откусив часть верхней губы», — говорится в сообщении.
Ребенка госпитализировали, прооперировали под общим наркозом и назначили лечение. А ее мама обратилась в полицию, и экспертиза подтвердила наличие травм.
Суд установил, что собака была без намордника, а ее владелец не обеспечил достаточную безопасность, что привело к нападению таксы на ребенка. Учитывая степень травм и страданий девочки, суд постановил взыскать с владельца собаки 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также суд взыскал с него еще 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу мамы ребенка. Решение суда пока не вступило в силу.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что владельца пасеки в Платошино Пермского края обязали выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшему от укусов пчел. В суде был подтвержден факт обращения пострадавшего в больницу из-за аллергической реакции после укусов пчел.
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