21 февраля 2025

Под Екатеринбургом продают огромный коттедж с детским городком за почти 150 миллионов. Фото

В Свердловской области продается коттедж возле соснового леса за 148 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Город карантин Курган, детский городок
На участке обустроили детский городок (архивное фото) Фото:

В поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом продают коттедж площадью 394 квадратных метра за 148 миллионов рублей. На участке 23 сотки располагается баня, детский городок и сад из хвойных деревьев с кустарниками. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Дом невероятно светлый и просторный — с панорамным остеклением и высокими потолками. Современная функциональная планировка: большая и светлая кухня-столовая, гостиная, главная спальня с гардеробной, две детские спальни, игровая, гостевая комната, два санузла, прихожая, гардероб, постирочная, котельная, гараж на два автомобиля и большая открытая терраса», — написано в объявлении.

Коттедж находится у соснового леса вдали от соседских домов. Участок благоустроен хвойными деревьями и кустарниками, газоном с системой автополива, пешеходными дорожками и детским городком. Помимо этого на территории коттеджа стоит русская баня, которую построили из бревен.

В доме есть централизованная канализация, такое же водоснабжение, электричество и газ. Имеется скважина с питьевой водой глубиной около 100 метров. Стоимость одного кв. м. — 375 635 рублей.

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В поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом продают коттедж площадью 394 квадратных метра за 148 миллионов рублей. На участке 23 сотки располагается баня, детский городок и сад из хвойных деревьев с кустарниками. Объявление появилось на сайте «Авито». «Дом невероятно светлый и просторный — с панорамным остеклением и высокими потолками. Современная функциональная планировка: большая и светлая кухня-столовая, гостиная, главная спальня с гардеробной, две детские спальни, игровая, гостевая комната, два санузла, прихожая, гардероб, постирочная, котельная, гараж на два автомобиля и большая открытая терраса», — написано в объявлении. Коттедж находится у соснового леса вдали от соседских домов. Участок благоустроен хвойными деревьями и кустарниками, газоном с системой автополива, пешеходными дорожками и детским городком. Помимо этого на территории коттеджа стоит русская баня, которую построили из бревен. В доме есть централизованная канализация, такое же водоснабжение, электричество и газ. Имеется скважина с питьевой водой глубиной около 100 метров. Стоимость одного кв. м. — 375 635 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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