В поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом продают коттедж площадью 394 квадратных метра за 148 миллионов рублей. На участке 23 сотки располагается баня, детский городок и сад из хвойных деревьев с кустарниками. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Дом невероятно светлый и просторный — с панорамным остеклением и высокими потолками. Современная функциональная планировка: большая и светлая кухня-столовая, гостиная, главная спальня с гардеробной, две детские спальни, игровая, гостевая комната, два санузла, прихожая, гардероб, постирочная, котельная, гараж на два автомобиля и большая открытая терраса», — написано в объявлении.
Коттедж находится у соснового леса вдали от соседских домов. Участок благоустроен хвойными деревьями и кустарниками, газоном с системой автополива, пешеходными дорожками и детским городком. Помимо этого на территории коттеджа стоит русская баня, которую построили из бревен.
В доме есть централизованная канализация, такое же водоснабжение, электричество и газ. Имеется скважина с питьевой водой глубиной около 100 метров. Стоимость одного кв. м. — 375 635 рублей.
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