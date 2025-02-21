Депутаты хотели помочь найти работу экс-директору курганской школы, но получили отказ

Депутаты думы Кетовского округа (Курганская область) попросили главу муниципалитета Олега Язовских помочь найти новую работу для бывшего директора Введенской школы №1 Павла Скородумова. Он сам также является действующим депутатом от «Единой России» и уже почти месяц сидит дома, после скандального увольнения. Однако глава округа сказал, что ничем не может помочь. Об этом URA.RU рассказал один из народных избранников не пожелавший назвать свою фамилию.
«Скородумов наш коллега, прекрасный педагог, руководитель с большим опытом. Просили главу Кетовского округа помочь бывшему директору с устройством на работу. Но тот сказал, что решение об увольнении приняли „наверху“ и к нему по этому вопросу нет смысла обращаться», — сообщил депутат.
Корреспондент агентства направил запрос информации главе Кетовского округа. Ответ ожидается.
Скородумова уволили из Введенской школы №1 в конце января, а новую работу так и не предложили. По словам чиновников, экс-директор потерял пост из-за многочисленных замечаний. Какие конкретно к бывшему руководителю были претензии — чиновники не пояснили.
Ранее на встрече с учащимися в Кетовской школе глава округа Олег Язовских рассказал, что муниципалитет нуждается в учителях и врачах. Чиновник посоветовал ребятам выбирать востребованные профессии.
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