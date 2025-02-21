В центре Екатеринбурга заметили зеленый спорткар Bentley Continental GT последнего поколения на ул. Радищева. На российских агрегаторах его цена начинается от 42,5 миллионов рублей.
«Плюс один Bentley Continental GT Rest (сокращение от restyling — прим. URA.RU)», — передает группа «Привет, был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». На фото британский спорткар припаркован на ул. Радищева. О владельце автомобиля из открытых источников известно, что он житель Екатеринбурга и бывший индивидуальный предприниматель.
В четвертом поколении Continental GT стоит четырехлитровый гибридный двигатель мощностью 782 лошадиные силы. В столице Урала заметили рестайлинговую версию, которую прежде всего отличают измененные передние фары, отличающиеся от традиционной формы. Аналогичные машины выставлены на продажу только в Москве. Самая дешевая на сайте «Авито» стоит 42,5 миллиона рублей (под заказ из-за рубежа). А самая дорогая — 65 миллионов рублей, но в кузове кабриолет.
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