Президент США Дональд Трамп уволил генерала Чарльза Брауна с поста председателя Объединенного комитета начальников штабов, которому ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на тяжелое положение на фронте. Трамп выразил благодарность Брауну за его долгую службу
«Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский президент анонсировал назначение генерал-лейтенанта ВВС Дэна Кейна, чью кандидатуру теперь должен утвердить Сенат.
Александр Сырский 16 января проинформировал Брауна о тяжелой обстановке на фронте, отмечая интенсивные бои на различных направлениях и выразив благодарность за помощь Украине, включая поставки средств противовоздушной обороны и тяжелой техники. Украинский лидер Владимир Зеленский также говорил о критической ситуации на востоке страны.
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