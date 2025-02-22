Рябков поделился подробностями по встрече Путина и Трампа

Подготовка к предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа уже началась, пока она находится на раннем этапе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это ее важное звено, важный элемент данной работы. Вопросы — те же», — заявил Рябков для РИА Новости.
Он добавил, что среди вопросов, которые будут обсуждаться во время встречи, — поиск путей к нормализации двусторонних отношений. Также будут решаться актуальные кризисные ситуации, например, украинский конфликт.
В Эр-Рияде 18 февраля состоялись российско-американские переговоры. В рамках них Россия и США достигли соглашения о создании условий для возобновления и расширения двустороннего сотрудничества в новых областях, представляющих общий интерес. Среди прочего, обе стороны согласились на устранение необоснованных ограничений для функционирования дипломатических миссий и других внешних учреждений, а также на формирование высокоуровневых рабочих групп для немедленного начала решения украинского кризиса.
Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подготовка встречи Путина и Трампа находится в процессе. Однако конкретная дата пока не определена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.