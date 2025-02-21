21 февраля 2025

Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении подростка в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава ведомства дал поручение Денису Головкину представить доклад о ходе расследования
Глава ведомства дал поручение Денису Головкину представить доклад о ходе расследования Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с избиением 15-летнего подростка в Перми. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства.

«По факту избиения пермского подростка возбуждено уголовное дело по статье „Побои“. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — пояснили в ведомстве.

Инцидент, который стал причиной расследования, произошел у одного из лицеев в Индустриальном районе Перми, где группа подростков избила 15-летнего мальчика, снимая происходящее на телефон. Видео распространилось по социальным сетям. Сейчас следователи устанавливают всех причастных к данному преступлению.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с избиением 15-летнего подростка в Перми. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства. «По факту избиения пермского подростка возбуждено уголовное дело по статье „Побои“. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — пояснили в ведомстве. Инцидент, который стал причиной расследования, произошел у одного из лицеев в Индустриальном районе Перми, где группа подростков избила 15-летнего мальчика, снимая происходящее на телефон. Видео распространилось по социальным сетям. Сейчас следователи устанавливают всех причастных к данному преступлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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