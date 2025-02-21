Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении подростка в Перми

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с избиением 15-летнего подростка в Перми. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства.
«По факту избиения пермского подростка возбуждено уголовное дело по статье „Побои“. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — пояснили в ведомстве.
Инцидент, который стал причиной расследования, произошел у одного из лицеев в Индустриальном районе Перми, где группа подростков избила 15-летнего мальчика, снимая происходящее на телефон. Видео распространилось по социальным сетям. Сейчас следователи устанавливают всех причастных к данному преступлению.
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