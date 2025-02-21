21 февраля 2025

В ХМАО два дня не могут найти 12-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик вышел из дома два дня назад и не вернулся
Мальчик вышел из дома два дня назад и не вернулся Фото:

В поселке Белый Яр (Сургутский район ХМАО) два дня ведутся поиски 12-ленего мальчика. Днем 20 февраля он вышел из дома и не вернулся, до сих пор его местоположение неизвестно, сообщили волонтеры «Лиза Арлет».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Рамазанов Байрамбег Сургутский район, Белый Яр, ХМАО-Югра. 20 февраля 2025 года вышел из дома и не вернулся», — рассказали добровольцы.

Среди примет: рост 148, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. Был одет в Черную куртку, черные спортивные штаны, серую кофту и черно-фиолетовые кроссовки. По всей имеющейся информации обращаться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.

В ХМАО два дня не могут найти 12-летнего мальчика
В ХМАО два дня не могут найти 12-летнего мальчика
Фото:

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В поселке Белый Яр (Сургутский район ХМАО) два дня ведутся поиски 12-ленего мальчика. Днем 20 февраля он вышел из дома и не вернулся, до сих пор его местоположение неизвестно, сообщили волонтеры «Лиза Арлет». «Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Рамазанов Байрамбег Сургутский район, Белый Яр, ХМАО-Югра. 20 февраля 2025 года вышел из дома и не вернулся», — рассказали добровольцы. Среди примет: рост 148, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. Был одет в Черную куртку, черные спортивные штаны, серую кофту и черно-фиолетовые кроссовки. По всей имеющейся информации обращаться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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