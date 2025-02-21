В ХМАО два дня не могут найти 12-летнего мальчика

В поселке Белый Яр (Сургутский район ХМАО) два дня ведутся поиски 12-ленего мальчика. Днем 20 февраля он вышел из дома и не вернулся, до сих пор его местоположение неизвестно, сообщили волонтеры «Лиза Арлет».
«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Рамазанов Байрамбег Сургутский район, Белый Яр, ХМАО-Югра. 20 февраля 2025 года вышел из дома и не вернулся», — рассказали добровольцы.
Среди примет: рост 148, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. Был одет в Черную куртку, черные спортивные штаны, серую кофту и черно-фиолетовые кроссовки. По всей имеющейся информации обращаться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.
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