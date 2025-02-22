Sky News узнал, почему Зеленский не захотел договариваться с Трампом о редкоземельных металлах

Президент Украины Владимир Зеленский выразил неготовность подписывать договор с Соединенными Штатами, касающийся минеральных ресурсов, потому что в тексте документа присутствует «ряд проблемных вопросов». Об этом сообщил украинский источник Sky News.
«Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент [Владимир Зеленский] не готов его принять», — передает Sky News слова источника. Он добавил, что в проектах соглашения присутствуют исключительно обязательства Украины, не предусматривая взаимного партнерства.
Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен подписать новое соглашение с Украиной, касающееся критически важных минералов, несмотря на то, что Зеленский ранее отказался от подписания предложенного договора. Также стало известно, что администрация президента США изучает перспективы заключения упрощенного соглашения с Украиной по вопросам разработки полезных ископаемых. Предложенный механизм предусматривает начальное подписание базового документа, детали которого будут уточнены в последующем.
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