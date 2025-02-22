Sky News узнал, почему Зеленский не захотел договариваться с Трампом о редкоземельных металлах

Sky News: Зеленский отказал США в соглашении по минералам из-за ряда проблем
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Зеленский не готов к подписанию соглашения из-за отсутствия в нем взаимных обязательств
Зеленский не готов к подписанию соглашения из-за отсутствия в нем взаимных обязательств Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил неготовность подписывать договор с Соединенными Штатами, касающийся минеральных ресурсов, потому что в тексте документа присутствует «ряд проблемных вопросов». Об этом сообщил украинский источник Sky News.

«Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент [Владимир Зеленский] не готов его принять», — передает Sky News слова источника. Он добавил, что в проектах соглашения присутствуют исключительно обязательства Украины, не предусматривая взаимного партнерства.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен подписать новое соглашение с Украиной, касающееся критически важных минералов, несмотря на то, что Зеленский ранее отказался от подписания предложенного договора. Также стало известно, что администрация президента США изучает перспективы заключения упрощенного соглашения с Украиной по вопросам разработки полезных ископаемых. Предложенный механизм предусматривает начальное подписание базового документа, детали которого будут уточнены в последующем.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил неготовность подписывать договор с Соединенными Штатами, касающийся минеральных ресурсов, потому что в тексте документа присутствует «ряд проблемных вопросов». Об этом сообщил украинский источник Sky News. «Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент [Владимир Зеленский] не готов его принять», — передает Sky News слова источника. Он добавил, что в проектах соглашения присутствуют исключительно обязательства Украины, не предусматривая взаимного партнерства. Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен подписать новое соглашение с Украиной, касающееся критически важных минералов, несмотря на то, что Зеленский ранее отказался от подписания предложенного договора. Также стало известно, что администрация президента США изучает перспективы заключения упрощенного соглашения с Украиной по вопросам разработки полезных ископаемых. Предложенный механизм предусматривает начальное подписание базового документа, детали которого будут уточнены в последующем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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