Президент США Дональд Трамп планирует заключить сделку с Украиной о критических минералах несмотря на то, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался подписать предыдущее соглашение. Об этом Трамп заявил во время выступления на саммите предпринимателей FII Priority в штате Флорида.
«Я собирают возродить [сделку]», — заявил Трамп. Трансляция саммита велась на сайте Белого дома.
Трамп напомнил, что во время первого визита главы Министерства финансов США Скотта Бессента на Украину киевские власти отказались заключать соглашение. По его мнению, они обошлись с главой минфина США грубо. Он добавил, что вдобавок к этому Зеленский «спал и был не доступен» во время приезда Бессента, хотя глава минфина проделал долгий путь до Киева на поезде для встречи с ним.
Ранее прибывший вместе с главой Министерства финансов правый активист Джек Пособец заявил, что когда Бессент прибыл в Киев, он не дал Зеленскому никаких гарантий безопасности. Это и стало камнем преткновения для украинцев, передает RT слова активиста.
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