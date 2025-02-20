Reuters: Трамп упростит минеральную сделку и вернет Зеленского в реальность

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Администрация Трампа с помощью упрощенного соглашения планирует заключить сделку за более короткое время
Администрация Трампа с помощью упрощенного соглашения планирует заключить сделку за более короткое время Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения упрощенного соглашения с Украиной в области добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает Reuters с ссылкой источники. 

«Администрация Трампа может попытаться заключить упрощенное соглашение с Украиной о поставках полезных ископаемых...» — передает Reuters слова одного из источников. Такой подход позволит быстро подписать первоначальное соглашение, после чего будут проработаны его детали, среди которых — определение доли контроля США над значительными ресурсами Украины. 

Издание уточняет, что Трамп намерен заключить соответствующее соглашение с Украиной перед тем, как рассматривать вопрос о возможном увеличении американской военной поддержки Киеву. В ответ на вопрос о продолжении переговоров между официальными лицами обеих стран, советник Трампа отметил, что американской стороне нужно «вернуть к реальности» Зеленского.

Ранее Трамп объявил о своих планах на заключение соглашения с Украиной в области критически важных минералов, несмотря на отказ украинского лидера Владимира Зеленского подписать предыдущий документ. О своих намерениях Трамп сообщил в ходе выступления на саммите предпринимателей FII Priority, который проходил в штате Флорида.

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения упрощенного соглашения с Украиной в области добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает Reuters с ссылкой источники.  «Администрация Трампа может попытаться заключить упрощенное соглашение с Украиной о поставках полезных ископаемых...» — передает Reuters слова одного из источников. Такой подход позволит быстро подписать первоначальное соглашение, после чего будут проработаны его детали, среди которых — определение доли контроля США над значительными ресурсами Украины.  Издание уточняет, что Трамп намерен заключить соответствующее соглашение с Украиной перед тем, как рассматривать вопрос о возможном увеличении американской военной поддержки Киеву. В ответ на вопрос о продолжении переговоров между официальными лицами обеих стран, советник Трампа отметил, что американской стороне нужно «вернуть к реальности» Зеленского. Ранее Трамп объявил о своих планах на заключение соглашения с Украиной в области критически важных минералов, несмотря на отказ украинского лидера Владимира Зеленского подписать предыдущий документ. О своих намерениях Трамп сообщил в ходе выступления на саммите предпринимателей FII Priority, который проходил в штате Флорида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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