Reuters: Трамп упростит минеральную сделку и вернет Зеленского в реальность

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения упрощенного соглашения с Украиной в области добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает Reuters с ссылкой источники.
«Администрация Трампа может попытаться заключить упрощенное соглашение с Украиной о поставках полезных ископаемых...» — передает Reuters слова одного из источников. Такой подход позволит быстро подписать первоначальное соглашение, после чего будут проработаны его детали, среди которых — определение доли контроля США над значительными ресурсами Украины.
Издание уточняет, что Трамп намерен заключить соответствующее соглашение с Украиной перед тем, как рассматривать вопрос о возможном увеличении американской военной поддержки Киеву. В ответ на вопрос о продолжении переговоров между официальными лицами обеих стран, советник Трампа отметил, что американской стороне нужно «вернуть к реальности» Зеленского.
Ранее Трамп объявил о своих планах на заключение соглашения с Украиной в области критически важных минералов, несмотря на отказ украинского лидера Владимира Зеленского подписать предыдущий документ. О своих намерениях Трамп сообщил в ходе выступления на саммите предпринимателей FII Priority, который проходил в штате Флорида.
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