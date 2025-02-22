Почти сто потерпевших при теракте в «Крокусе» получили доступ к материалам дела

Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» получили доступ к материалам
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Почти сто потерпевших получили доступ к более чем 200 томам материалов уголовного дела, связанного с терактом в «Крокусе». По данным ТАСС, к изучению документов они приступят на следующей неделе.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека, еще почти две сотни человек пострадали. Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме. 24 марта объявили в России днем траура.
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