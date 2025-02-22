Почти сто потерпевших при теракте в «Крокусе» получили доступ к материалам дела

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Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» получили доступ к материалам
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» получили доступ к материалам Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Почти сто потерпевших получили доступ к более чем 200 томам материалов уголовного дела, связанного с терактом в «Крокусе». По данным ТАСС, к изучению документов они приступят на следующей неделе.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека, еще почти две сотни человек пострадали. Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме. 24 марта объявили в России днем траура.

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Почти сто потерпевших получили доступ к более чем 200 томам материалов уголовного дела, связанного с терактом в «Крокусе». По данным ТАСС, к изучению документов они приступят на следующей неделе. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека, еще почти две сотни человек пострадали. Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме. 24 марта объявили в России днем траура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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