Тельцам — проблемы с финансами, Львам — карьерный рост: гороскоп на март 2025

Март 2025 года станет непростым для большинства знаком зодиака. Ретроградные планеты будут влиять на импульсивность и создавать конфликтные ситуации. Однако этот период окажет везучим для представителей творческих профессии. Астролог и таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак рассказал URA.RU, чего ждать каждому знаку зодиака в марте 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2025
Начало марта для многих представителей зодиакального круга будет обусловлено повышенной импульсивностью и высокомерием, проявляемым по отношению к другим людям, рассказал астролог Борис Зак.
«И, если квадрат Солнца с Юпитером, который как раз наделяет нас высокомерием, продлится всего четыре первых дня месяца, то повышенная импульсивность, которую провоцирует ретроградное движение Венеры, будет сопровождать нас почти весь март», —сообщил эксперт.
По словам астролога, тригон Солнца и Марса, который будет присутствовать в первой половине месяца, наделяет людей лидерскими качествами. В этот период появится вдохновение к работе, особенно, если она касается творческих сфер. А во второй половине марта удачный секстиль Сатурна и Урана придаст сил, чтобы реализовать смелые и новаторские идеи.
«Словом, месяц март обещает быть активным и продуктивным. Но не забывайте про осторожность в отношениях и финансах, о которой нас предупреждает ретроградная Венера», — сообщил астролог Борис Зак.
Овен
У Овнов успех во многих сферах в марте будет зависеть от умения сотрудничать. Именно командная работа принесет свои плоды, что в финансах, что в личной жизни. Карьерные достижения у большинства представителей знака будут несущественные, потому основное внимание лучше обратить на семью.
Телец
Для Тельцов март будет в большей степени спокойным месяцем. И в личной жизни, и на работе ситуация устойчивая без каких-либо тенденций к ухудшению или улучшению ситуации. А вот в финансах внешние обстоятельства могут заставить понервничать, так как многим они помешают заработать столько, сколько хотелось бы.
Близнецы
Многие Близнецы смогут достичь успеха в области карьеры, бизнеса и в личной жизни. Еще бы, ведь планета удачи Юпитер находится сейчас именно в знаке Близнецов. Но вот с точки зрения финансов в этом месяце придется основательно потратится, что вполне естественно, если вы сейчас запускаете какой-то перспективный бизнес-проект.
Рак
Для Раков этот месяц будет весьма устойчивый с точки зрения финансов и работы. В этих сферах беспокоиться не о чем. А вот в личной жизни многие представители знака встанут перед необходимостью совершить какое-то важное действие, но решиться на этот шаг им будет не просто.
Лев
Для Львов месяц будет удачен во всех областях. На работе многие представители знака получат поддержку со стороны руководства и имеют все шансы продвинуться по службе. Финансовая сторона тоже будет радовать. В личной жизни все стабильно. Успеху во многом будет способствовать работа с тарологами и астрологами.
Дева
Внимание Дев в марте будет больше сосредоточено на работе и финансах. Для успехов на работе Девам настоятельно рекомендуется проявлять максимум инициативы и активности, работать в режиме многозадачности. Финансовую удачу принесет сотрудничество с другими людьми. В личной жизни в целом все тоже неплохо, но все-таки основной фокус внимания большинства Дев будет на профессиональной сфере.
Весы
Планета-управитель Весов, Венера, весь март будет находиться в ретроградном движении. А потому им необходимо быть особенно осторожными в вопросах финансов и отношений. Высок риск импульсивными поступками наломать дров, после чего придется долго разбираться с возникшими проблемами. Так что главный совет Весам — старайтесь сохранять ум трезвым и не принимайте решений на эмоциях.
Скорпион
Скорпионов ждет довольно стабильная ситуация что в личной жизни, что в сфере финансов. А вот на работе им рекомендуется проявить изворотливость и искать нестандартные пути решения возникающих вопросов.
Стрелец
Для Стрельцов месяц будет успешен в деловых и финансовых вопросах. Чем лучше вы сможете проявить свои ораторские качества, тем больших успехов вы добьетесь. А вот в личной жизни многие представители знака будут концентрироваться на проблемах, не замечая того хорошего, что есть в их личной жизни. Совет Стрельцам — ищите больше позитива в ваших отношениях.
Козерог
Финансовая ситуация у Козерогов в целом будет хорошая. Но многие представители почему-то решат слишком легкомысленно отнестись к деньгам — надо быть посерьезнее. В работе можно положиться на судьбу и плыть по течению — оно вас выведет к успешным берегам. А вот в личной жизни многих ждут скандалы, так что старайтесь больше держать эмоции под контролем и не поддавайтесь на провокации.
Водолей
Водолеям в марте рекомендуется поставить конкретную цель по финансам и двигаться к ней. Этому способствует и планета-управитель Водолеев, Уран, которая находится в материально ориентированном знаке Тельца. Правда, важно понимать, что хорошие деньги не всем приходят через основную работу. А вот в личной жизни Водолеи рискуют принимать желаемое за действительное. Совет — снимите розовые очки, чтобы лучше понять, что происходит в ваших отношениях.
Рыбы
Рыб основные успехи ждут в личной жизни. Многие представители знака будут испытывать взаимную симпатию что к нынешним, что к потенциальным партнерам. В финансах им рекомендуется быть более решительными. А вот карьерных успехов ждать особо не стоит — внешние обстоятельства не дадут совершить прорыв в этой области.
Ретроградная Венера
С 2 марта по 19 апреля 2025 года произойдет ретроградное движение Венеры, планеты, отвечающей за любовь и финансы, которое случается лишь раз в полтора года. Астролог Борис Зак подчеркнул значимость этого периода для личных и финансовых аспектов жизни. Венера, управляющая отношениями и денежными вопросами, может спровоцировать разрывы длительных связей и финансовые потери из-за поспешных решений.
Борис Зак советует избегать новых знакомств, проведения свадеб, разводов и принятия критически важных личных решений в это время. Он также предостерегает от инвестирования в новые проекты в период ретроградного движения Венеры.
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