Ретроградная Венера 2025: чего опасаться всем знакам зодиака

Астролог Зак: ретроградная Венера в марте 2025 принесет разводы и потерю денег
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Венера начнет ретроградное движение 2 марта
Венера начнет ретроградное движение 2 марта Фото:

Планета любви Венера находится в ретроградном движении всего один раз в полтора года. При этом этот период считается важным для личной жизни и финансов. Ретроградная Венера в 2025 году пройдет со 2 марта по 19 апреля. В беседе в URA.RU астролог Борис Зак рассказал, как пережить этот период, что можно и нельзя делать в это время.

Планета Венера в астрологии

Венера — вторая планета от Солнца, в астрологии она отвечает за красоту, гармонию, чувственность, способность любить, наслаждение, выбор. Символизирует планету богиня Афродита. В людях, у которых сильно проявлена планета, неисчерпаемые богатства сердечного тепла, магнетизма, привлекательности и обаяния, чувства соразмерности, деликатности и такта. 

На что влияет ретроградная Венера

Планета Венера отвечает за сферы отношений и финансов, и поэтому в период ее ретроградного движения очень вероятны разводы, разрывы длительных отношений. В финансовой сфере вероятны потери больших сумм денег из-за необдуманных решений. рассказал астролог Борис Зак.

«В период ретроградного движения Венеры всем знакам зодиака не рекомендуется заводить новые знакомства, проводить свадьбы, разводиться, принимать важные решения, касающиеся личной жизни», — отметил эксперт. 

Венера также влияет на сферу финансов. В период ретрограда этой планеты не рекомендуется вкладывать деньги в новые проекты, считает специалист. По его словам, в это время можно неправильно оценить перспективность новых идей. Также не рекомендуется заниматься запусками новых проектов в творческой сфере и в сфере, связанной с общением с людьми.

Ретроградная Венера в Овне: 2 марта — 26 марта

Венера будет находиться в знаке Овна со 2 марта по 26 марта. Борис Зак отметил, что знак Овна привносит в жизнь импульсивность, энергию, а это значит, что в этот период возрастает риск принять импульсивное решение, которое негативно скажется на финансах и отношениях.

Рекомендация для этого периода: перед принятием решений важно успокоиться и не принимать решений на эмоциях.

Ретроградная Венера в Рыбах: 27 марта — 19 апреля

Венера будет находиться в ретроградном движении в знаке Рыбы с 27 марта по 19 апреля. По словам астролога, этот знак привносит в жизнь тайны и мистику, а это значит, что в период ретроградной Венеры будет желание скрывать информацию о своих финансовых делах и отношениях.

«В это время вы можете начать подозревать, что вас обманывают. В личной жизни могут быть конфликты из-за подозрений в изменах», — отметил Борис Зак. Он также отметил, что в период ретроградной Венеры также может появиться желание привирать на тему финансов. 

Рекомендация для этого периода: если вы подозреваете, что кто-то вас обманывает, то постарайтесь успокоиться, проанализировать ситуацию. Решительные действия лучше отложить на период, когда Венера выйдет из ретроградного движения.

Что нельзя делать в период ретроградной Венеры

  • В ретроградную Венеру не стоит поддаваться мыслям и чувствам, заставляющим усомниться в настоящем. Нужно перестать думать о прошлом.
  • Нельзя играть свадьбу и заводить новые романтические отношения.
  • Не рекомендуется рисковать деньгами, делать крупные покупки.
  • Не нужно заниматься организацией и проведением важных мероприятий.

Что можно делать в период ретроградной Венеры

Период ретроградной Венеры можно использовать для того, чтобы проанализировать свои отношения и ситуацию в финансовой сфере, сообщил астролог. «В это время можно продумывать как улучшить отношения и как улучшить финансовую сферу. То есть можно строить планы на основе анализа и после окончания ретроградного движения Венеры начать принимать активные шаги», — посоветовал Борис Зак.

Он также рекомендовал в период со 2 марта по 19 апреля заниматься медитациями и другими практиками, которые позволяют уравновесить внутреннее состояние. В это время полезно подумать о том, как можно улучшить условия в доме, чтобы чувствовать себя более комфортно.

Интересные факты о планете Венера

  • Венера — самая горячая планета Солнечной системы. Средняя температура поверхности — 462 градуса.
  • Венера вращается вокруг своей оси в противоположном направлении по сравнению с большинством других планет. Это означает, что на Венере Солнце восходит на западе и заходит на востоке.
  • День на Венере длиннее года. Венере требуется 243 земных дня, чтобы завершить один оборот вокруг себя. 225 земных дней ей требуется, чтобы совершить оборот вокруг Солнца.
  • У Венеры нет ни спутников, ни колец.

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Планета любви Венера находится в ретроградном движении всего один раз в полтора года. При этом этот период считается важным для личной жизни и финансов. Ретроградная Венера в 2025 году пройдет со 2 марта по 19 апреля. В беседе в URA.RU астролог Борис Зак рассказал, как пережить этот период, что можно и нельзя делать в это время. Планета Венера в астрологии Венера — вторая планета от Солнца, в астрологии она отвечает за красоту, гармонию, чувственность, способность любить, наслаждение, выбор. Символизирует планету богиня Афродита. В людях, у которых сильно проявлена планета, неисчерпаемые богатства сердечного тепла, магнетизма, привлекательности и обаяния, чувства соразмерности, деликатности и такта.  На что влияет ретроградная Венера Планета Венера отвечает за сферы отношений и финансов, и поэтому в период ее ретроградного движения очень вероятны разводы, разрывы длительных отношений. В финансовой сфере вероятны потери больших сумм денег из-за необдуманных решений. рассказал астролог Борис Зак. «В период ретроградного движения Венеры всем знакам зодиака не рекомендуется заводить новые знакомства, проводить свадьбы, разводиться, принимать важные решения, касающиеся личной жизни», — отметил эксперт.  Венера также влияет на сферу финансов. В период ретрограда этой планеты не рекомендуется вкладывать деньги в новые проекты, считает специалист. По его словам, в это время можно неправильно оценить перспективность новых идей. Также не рекомендуется заниматься запусками новых проектов в творческой сфере и в сфере, связанной с общением с людьми. Ретроградная Венера в Овне: 2 марта — 26 марта Венера будет находиться в знаке Овна со 2 марта по 26 марта. Борис Зак отметил, что знак Овна привносит в жизнь импульсивность, энергию, а это значит, что в этот период возрастает риск принять импульсивное решение, которое негативно скажется на финансах и отношениях. Рекомендация для этого периода: перед принятием решений важно успокоиться и не принимать решений на эмоциях. Ретроградная Венера в Рыбах: 27 марта — 19 апреля Венера будет находиться в ретроградном движении в знаке Рыбы с 27 марта по 19 апреля. По словам астролога, этот знак привносит в жизнь тайны и мистику, а это значит, что в период ретроградной Венеры будет желание скрывать информацию о своих финансовых делах и отношениях. «В это время вы можете начать подозревать, что вас обманывают. В личной жизни могут быть конфликты из-за подозрений в изменах», — отметил Борис Зак. Он также отметил, что в период ретроградной Венеры также может появиться желание привирать на тему финансов.  Рекомендация для этого периода: если вы подозреваете, что кто-то вас обманывает, то постарайтесь успокоиться, проанализировать ситуацию. Решительные действия лучше отложить на период, когда Венера выйдет из ретроградного движения. Что нельзя делать в период ретроградной Венеры Что можно делать в период ретроградной Венеры Период ретроградной Венеры можно использовать для того, чтобы проанализировать свои отношения и ситуацию в финансовой сфере, сообщил астролог. «В это время можно продумывать как улучшить отношения и как улучшить финансовую сферу. То есть можно строить планы на основе анализа и после окончания ретроградного движения Венеры начать принимать активные шаги», — посоветовал Борис Зак. Он также рекомендовал в период со 2 марта по 19 апреля заниматься медитациями и другими практиками, которые позволяют уравновесить внутреннее состояние. В это время полезно подумать о том, как можно улучшить условия в доме, чтобы чувствовать себя более комфортно. Интересные факты о планете Венера
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