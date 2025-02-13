Ретроградная Венера 2025: чего опасаться всем знакам зодиака

Планета любви Венера находится в ретроградном движении всего один раз в полтора года. При этом этот период считается важным для личной жизни и финансов. Ретроградная Венера в 2025 году пройдет со 2 марта по 19 апреля. В беседе в URA.RU астролог Борис Зак рассказал, как пережить этот период, что можно и нельзя делать в это время.
Планета Венера в астрологии
Венера — вторая планета от Солнца, в астрологии она отвечает за красоту, гармонию, чувственность, способность любить, наслаждение, выбор. Символизирует планету богиня Афродита. В людях, у которых сильно проявлена планета, неисчерпаемые богатства сердечного тепла, магнетизма, привлекательности и обаяния, чувства соразмерности, деликатности и такта.
На что влияет ретроградная Венера
Планета Венера отвечает за сферы отношений и финансов, и поэтому в период ее ретроградного движения очень вероятны разводы, разрывы длительных отношений. В финансовой сфере вероятны потери больших сумм денег из-за необдуманных решений. рассказал астролог Борис Зак.
«В период ретроградного движения Венеры всем знакам зодиака не рекомендуется заводить новые знакомства, проводить свадьбы, разводиться, принимать важные решения, касающиеся личной жизни», — отметил эксперт.
Венера также влияет на сферу финансов. В период ретрограда этой планеты не рекомендуется вкладывать деньги в новые проекты, считает специалист. По его словам, в это время можно неправильно оценить перспективность новых идей. Также не рекомендуется заниматься запусками новых проектов в творческой сфере и в сфере, связанной с общением с людьми.
Ретроградная Венера в Овне: 2 марта — 26 марта
Венера будет находиться в знаке Овна со 2 марта по 26 марта. Борис Зак отметил, что знак Овна привносит в жизнь импульсивность, энергию, а это значит, что в этот период возрастает риск принять импульсивное решение, которое негативно скажется на финансах и отношениях.
Рекомендация для этого периода: перед принятием решений важно успокоиться и не принимать решений на эмоциях.
Ретроградная Венера в Рыбах: 27 марта — 19 апреля
Венера будет находиться в ретроградном движении в знаке Рыбы с 27 марта по 19 апреля. По словам астролога, этот знак привносит в жизнь тайны и мистику, а это значит, что в период ретроградной Венеры будет желание скрывать информацию о своих финансовых делах и отношениях.
«В это время вы можете начать подозревать, что вас обманывают. В личной жизни могут быть конфликты из-за подозрений в изменах», — отметил Борис Зак. Он также отметил, что в период ретроградной Венеры также может появиться желание привирать на тему финансов.
Рекомендация для этого периода: если вы подозреваете, что кто-то вас обманывает, то постарайтесь успокоиться, проанализировать ситуацию. Решительные действия лучше отложить на период, когда Венера выйдет из ретроградного движения.
Что нельзя делать в период ретроградной Венеры
- В ретроградную Венеру не стоит поддаваться мыслям и чувствам, заставляющим усомниться в настоящем. Нужно перестать думать о прошлом.
- Нельзя играть свадьбу и заводить новые романтические отношения.
- Не рекомендуется рисковать деньгами, делать крупные покупки.
- Не нужно заниматься организацией и проведением важных мероприятий.
Что можно делать в период ретроградной Венеры
Период ретроградной Венеры можно использовать для того, чтобы проанализировать свои отношения и ситуацию в финансовой сфере, сообщил астролог. «В это время можно продумывать как улучшить отношения и как улучшить финансовую сферу. То есть можно строить планы на основе анализа и после окончания ретроградного движения Венеры начать принимать активные шаги», — посоветовал Борис Зак.
Он также рекомендовал в период со 2 марта по 19 апреля заниматься медитациями и другими практиками, которые позволяют уравновесить внутреннее состояние. В это время полезно подумать о том, как можно улучшить условия в доме, чтобы чувствовать себя более комфортно.
Интересные факты о планете Венера
- Венера — самая горячая планета Солнечной системы. Средняя температура поверхности — 462 градуса.
- Венера вращается вокруг своей оси в противоположном направлении по сравнению с большинством других планет. Это означает, что на Венере Солнце восходит на западе и заходит на востоке.
- День на Венере длиннее года. Венере требуется 243 земных дня, чтобы завершить один оборот вокруг себя. 225 земных дней ей требуется, чтобы совершить оборот вокруг Солнца.
- У Венеры нет ни спутников, ни колец.
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