ФНС объяснила, будут ли облагать налогом денежные переводы с карты на карту

ФНС: банковские переводы между физлицами не будут облагаться налогом
© Служба новостей «URA.RU»
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Бондарчук отметила, что переводы денежных средств между физическими лицами не являются объектами налогообложения
Бондарчук отметила, что переводы денежных средств между физическими лицами не являются объектами налогообложения Фото:

В Федеральной налоговой службе заявили, что транзакции по переводу денежных средств между банковскими картами не подлежат налогообложению. Об этом рассказала заместитель руководителя ФНС РФ Светлана Бондарчук в ответе на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова. 

«Согласно нормам действующего законодательства денежные средства, безвозмездно полученные физическими лицами от физических лиц, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению НДФЛ», — ответила Бондарчук на письмо Нилова. Содержание документа есть в распоряжении URA.RU. 

Бондарчук подчеркнула, что переводы денежных средств между физическими лицами самостоятельно не являются предметом налогообложения. Ранее Нилов в своем письме указал, что в интернете широко распространяется информация о том, что начиная с 1 января 2025 года переводы денег с одной банковской карты на другую между физическими лицами будут облагаться налогом. 

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В Федеральной налоговой службе заявили, что транзакции по переводу денежных средств между банковскими картами не подлежат налогообложению. Об этом рассказала заместитель руководителя ФНС РФ Светлана Бондарчук в ответе на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова.  «Согласно нормам действующего законодательства денежные средства, безвозмездно полученные физическими лицами от физических лиц, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению НДФЛ», — ответила Бондарчук на письмо Нилова. Содержание документа есть в распоряжении URA.RU.  Бондарчук подчеркнула, что переводы денежных средств между физическими лицами самостоятельно не являются предметом налогообложения. Ранее Нилов в своем письме указал, что в интернете широко распространяется информация о том, что начиная с 1 января 2025 года переводы денег с одной банковской карты на другую между физическими лицами будут облагаться налогом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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