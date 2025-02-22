ФНС объяснила, будут ли облагать налогом денежные переводы с карты на карту

В Федеральной налоговой службе заявили, что транзакции по переводу денежных средств между банковскими картами не подлежат налогообложению. Об этом рассказала заместитель руководителя ФНС РФ Светлана Бондарчук в ответе на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова.
«Согласно нормам действующего законодательства денежные средства, безвозмездно полученные физическими лицами от физических лиц, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению НДФЛ», — ответила Бондарчук на письмо Нилова. Содержание документа есть в распоряжении URA.RU.
Бондарчук подчеркнула, что переводы денежных средств между физическими лицами самостоятельно не являются предметом налогообложения. Ранее Нилов в своем письме указал, что в интернете широко распространяется информация о том, что начиная с 1 января 2025 года переводы денег с одной банковской карты на другую между физическими лицами будут облагаться налогом.
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