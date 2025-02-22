Лидер Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, решив «наброситься» на президента США Дональда Трампа. Об этом заявила экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Она отметила, что ухудшение отношений можно было бы избежать, если бы Зеленский пошел на соглашение по ресурсам с американской стороной.
«Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему... Его (Зеленского) решение наброситься на Трампа было „определенно ошибкой“», — передает газеты The Washington Post слова Зеркаль.
Ранее Зеленский выразил мнение, что Дональд Трамп живет в дезинформационном пространстве, что стало его ответом на заявление американского президента о низком рейтинге в 4%. Эти слова украинского лидера привели к осложнению дипломатических отношений между ними.
Ранее журналисты газеты писали, что будущее Украины зависит от восстановления отношений Владимира Зеленского с США. Аналитики и украинские законодатели подчеркивали, что это критически важно для страны. Председатель украинского парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко отметил, что Украина не может позволить себе ссориться с президентом Трампом, вместо этого он призвал к мудрости киевских властей, передает RT.
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