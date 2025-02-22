WP назвал ошибку Зеленского в отношениях с Трампом

WP: Зеленский совершил ошибку, решив «наброситься» на Трампа
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Резкие высказывания Зеленского в адрес Трампа подорвали отношения Украины и США
Резкие высказывания Зеленского в адрес Трампа подорвали отношения Украины и США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Лидер Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, решив «наброситься» на президента США Дональда Трампа. Об этом заявила экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Она отметила, что ухудшение отношений можно было бы избежать, если бы Зеленский пошел на соглашение по ресурсам с американской стороной.

«Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему... Его (Зеленского) решение наброситься на Трампа было „определенно ошибкой“», — передает газеты The Washington Post слова Зеркаль. 

Ранее Зеленский выразил мнение, что Дональд Трамп живет в дезинформационном пространстве, что стало его ответом на заявление американского президента о низком рейтинге в 4%. Эти слова украинского лидера привели к осложнению дипломатических отношений между ними.

Ранее журналисты газеты писали, что будущее Украины зависит от восстановления отношений Владимира Зеленского с США. Аналитики и украинские законодатели подчеркивали, что это критически важно для страны. Председатель украинского парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко отметил, что Украина не может позволить себе ссориться с президентом Трампом, вместо этого он призвал к мудрости киевских властей, передает RT.

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Лидер Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, решив «наброситься» на президента США Дональда Трампа. Об этом заявила экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Она отметила, что ухудшение отношений можно было бы избежать, если бы Зеленский пошел на соглашение по ресурсам с американской стороной. «Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему... Его (Зеленского) решение наброситься на Трампа было „определенно ошибкой“», — передает газеты The Washington Post слова Зеркаль.  Ранее Зеленский выразил мнение, что Дональд Трамп живет в дезинформационном пространстве, что стало его ответом на заявление американского президента о низком рейтинге в 4%. Эти слова украинского лидера привели к осложнению дипломатических отношений между ними. Ранее журналисты газеты писали, что будущее Украины зависит от восстановления отношений Владимира Зеленского с США. Аналитики и украинские законодатели подчеркивали, что это критически важно для страны. Председатель украинского парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко отметил, что Украина не может позволить себе ссориться с президентом Трампом, вместо этого он призвал к мудрости киевских властей, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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