«Не 50%, а 100»: США поставили Украине еще более жесткие условия по сырьевой сделке

Власти Киева получили от США обновленный проект соглашения по использованию полезных ископаемых Украины. Cогласно этому предложению, Украина будет обязана передать Штатам все права собственности на создаваемый фонд, передают украинские СМИ.
«Новая версия от американских партнеров предлагает закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному», — пишет NV. По их словам, Украина внесет две трети от будущих доходов от добычи, а США — одну треть в виде уже предоставленного оружия. Предлагаемый размер фонда составляет $500 млрд.
Издание подчеркивает, что документ охватывает не только минеральные ресурсы, но и газ с нефтью. Американская сторона рассматривает соглашение как чисто коммерческое и исключает вопросы гарантий безопасности из данного соглашения.
Также США не берут на себя никаких обязательств по инвестициям. Но украинская сторона настаивает на пересмотре объема фонда и требует, чтобы средства фонда использовались исключительно для инвестиций в экономику страны.
Источники, занимающиеся документом, считают его более жестким по сравнению с предыдущим, передает ТАСС. Но и предполагают, что Киеву придется его подписать в ближайшее время для разблокировки процесса мирного урегулирования военного конфликта.
Ранее стало известно, что в рамках соглашения о полезных ископаемых США стремятся получить от Киева значительно больше, чем Украина тратила на свою оборону с денег от Штатов. Об этом сообщал CNN, ссылаясь на источники среди чиновников.
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