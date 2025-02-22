CNN: сделка по ископаемым даст США гораздо больше, чем они потратили на Украину

В рамках соглашения о полезных ископаемых США стремятся получить от Киева значительно больше, чем Украина тратила на свою оборону с денег от Штатов. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники среди чиновников.
«Это странное предложение — пытаться взять у страны <...> больше, чем стоит заплатить за ее оборону», — сказал источник CNN. Он добавил: «[соглашение —] не то, что президент Зеленский примет».
Украина продолжает пытаться внести поправки в договор. По данным политиков, текущая версия проекта не содержит обязательств со стороны США, однако от Украины требует выполнения всех условий.
Сотрудничество между США и Украиной в сфере полезных ископаемых рассматривается Вашингтоном как способ компенсировать свои вложения в украинскую оборону. По словам советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца, американцы ожидают получить компенсацию за миллиарды долларов, вложенные в военную поддержку Киева.
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