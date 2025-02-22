CNN: сделка по ископаемым даст США гораздо больше, чем они потратили на Украину

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Америка заберет у Украины больше, чем заплатила за ее оборону
Америка заберет у Украины больше, чем заплатила за ее оборону Фото:

В рамках соглашения о полезных ископаемых США стремятся получить от Киева значительно больше, чем Украина тратила на свою оборону с денег от Штатов. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники среди чиновников.

«Это странное предложение — пытаться взять у страны <...> больше, чем стоит заплатить за ее оборону», — сказал источник CNN. Он добавил: «[соглашение —] не то, что президент Зеленский примет».

Украина продолжает пытаться внести поправки в договор. По данным политиков, текущая версия проекта не содержит обязательств со стороны США, однако от Украины требует выполнения всех условий.

Сотрудничество между США и Украиной в сфере полезных ископаемых рассматривается Вашингтоном как способ компенсировать свои вложения в украинскую оборону. По словам советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца, американцы ожидают получить компенсацию за миллиарды долларов, вложенные в военную поддержку Киева.

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В рамках соглашения о полезных ископаемых США стремятся получить от Киева значительно больше, чем Украина тратила на свою оборону с денег от Штатов. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники среди чиновников. «Это странное предложение — пытаться взять у страны <...> больше, чем стоит заплатить за ее оборону», — сказал источник CNN. Он добавил: «[соглашение —] не то, что президент Зеленский примет». Украина продолжает пытаться внести поправки в договор. По данным политиков, текущая версия проекта не содержит обязательств со стороны США, однако от Украины требует выполнения всех условий. Сотрудничество между США и Украиной в сфере полезных ископаемых рассматривается Вашингтоном как способ компенсировать свои вложения в украинскую оборону. По словам советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца, американцы ожидают получить компенсацию за миллиарды долларов, вложенные в военную поддержку Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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