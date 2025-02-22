Захарова спела традиционную итальянскую песню после полученных извинений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова исполнила народную итальянскую песню «Bella ciao» в здании МИД РФ. Это произошло после вручения ей петиции с извинениями от народа Италии за высказывание президента Серджо Маттареллы, который ранее сравнил Россию с Третьим рейхом.
«Эту песню у нас все знают и поют на русском, а припев — на итальянском. Это песня итальянских партизан», — поделилась Захарова, говоря о значении песни «Bella ciao», которая является символом итальянского Сопротивления. Ее слова приводит ТАСС.
Она также выразила надежду на то, что итальянцы осознают глубокое понимание Россией истории Италии, отмечая ее взлеты и падения, а также силу антифашистского движения и движения Сопротивления в стране. Кроме того, она подчеркнула значимость общих исторических корней и ценностей.
Ранее итальянский народ извинился перед официальным представителем МИД РФ за высказывания Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с нацистской Германией. Итальянский журналист передал Захаровой петицию с извинениями, в которой говорится, что народ Италии не разделяет мнения президента и хочет принести свои извинения Российской Федерации и ее народу. Живущий в Луганске и освещающий жизнь в Донбассе Лоруссо, ставший инициатором петиции, заявил, что всего за два дня ее подписали более 10 тысяч человек.
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