22 февраля 2025

Трамп готовится к новым переговорам с РФ без участия Зеленского: что известно

Трамп уверен, что мирное соглашение по Украине заключат на этой неделе
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп назвал неважным участие Владимира Зеленского в переговорных процессах
Дональд Трамп назвал неважным участие Владимира Зеленского в переговорных процессах Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что не хочет видеть украинского лидера Владимира Зеленского за столом переговоров. На этом фоне российская и американская делегации провели историческую встречу в Саудовской Аравии. Американский лидер заявил, что конфликт может завершится в ближайшую неделю.  Последние новости о переговорном процессе Москвы и Вашингтона, а также главные заявления сторон — в материале URA.RU.

Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

Заявления российских переговорщиков

По итогу двусторонней встречи в Саудовской Аравии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские партнеры стали лучше понимать российскую позицию. Что еще было сказано:

  • Москва согласилась с позицией, что России и США необходимо руководствоваться национальными интересами. Когда они не совпадают, стоит не провоцировать конфликт, а решать проблемы;
  • участники переговоров проявили большой интерес к возобновлению консультаций по геополитическим проблемам;
  • Москва и Вашингтон договорились обеспечить скорейшее назначение послов в столицы двух государств, чтобы раз и навсегда решить проблему работы дипломатических миссий;
  • российские представители сообщили американцам, что для РФ неприемлемо появление на Украине войск НАТО, даже если они будут под эгидой ЕС или любыми другими флагами;
  • процесс по урегулированию украинского конфликта будет сформирован в ближайшее время. Стороны должны назначить своих представителей для этой работы;
  • атака на станцию Каспийского трубопроводного консорциума должна укрепить мнение международной общественности, что Зеленскому нужно «дать по рукам».

Заявления американской стороны

Завершение конфликта на приемлемых условиях откроет путь к партнерству с Россией в геополитике и экономике, отметил госсекретарь США Марко Рубио. Какие еще тезисы прозвучали:

  • Трамп считает возможным заключение мирного соглашения уже на этой неделе;
  • мира возможно добиться только при общем согласии. Прекращение боевых действий потребует уступок от каждой из сторон;
  • Трамп стремится завершить конфликт так, чтобы он не возобновился в ближайшие годы;
  • Вашингтон не отказался от обсуждения переговоров с Киевом;
  • представители ЕС в какой-то момент должны оказаться за переговорным столом, так как вводили санкции против РФ;
  • одна из задач Вашингтона — положить конец санкционному давлению на Москву, которое является следствие украинского кризиса;
  • делегации еще не назначили дату двустороннего саммита с участием Трампа и российского лидера Владимира Путина;
  • Соединенные Штаты считают себя единственной стороной, способной добиться мирного соглашения между конфликтующими странами.

Трамп объявил о втором раунде переговоров по Украине между дипломатами США и России

Второй раунд переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине намечен на вторник, 25 февраля. С таким заявлением выступил Трамп, передает телеканал 360. Принимающие страну решили не менять.

В беседе с журналистами глава Белого дома отметил, что Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах. Трамп назвал украинского президента «диктатором без выборов», пишет «Национальная служба новостей». Характеристика связана с тем, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине, а уровень поддержки среди жителей страны у него крайне низкий.

Зеленский заявил, что Украина не признает переговоры в Саудовской Аравии

По словам Зеленского, Украина ничего не знала о переговорах в Эр-Рияде и не будет признавать итоги. Он перенес запланированный на среду визит в Саудовскую Аравию на середину марта. Позже советник офиса украинского главы Сергей Лещенко объяснил этот поступок нежеланием формировать мнение о начале работы нового звена в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Украина предложит обмен пленными по формуле «всех на всех»

В ходе переговоров Киев предложит Москве обмен пленными по схеме «все на всех». Об этом заявил глава Секретариата Координационного штаб по обращению с военнопленными Богдан Охрименко. По его словам, в работе также задействованы Министерство иностранных дел и офис Зеленского. Украинская сторона регулярно подчеркивает необходимость и возможность проведения обмена по указанной формуле, пишет «Царьград».

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Президент США Дональд Трамп официально заявил, что не хочет видеть украинского лидера Владимира Зеленского за столом переговоров. На этом фоне российская и американская делегации провели историческую встречу в Саудовской Аравии. Американский лидер заявил, что конфликт может завершится в ближайшую неделю.  Последние новости о переговорном процессе Москвы и Вашингтона, а также главные заявления сторон — в материале URA.RU. Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде Заявления российских переговорщиков По итогу двусторонней встречи в Саудовской Аравии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские партнеры стали лучше понимать российскую позицию. Что еще было сказано: Заявления американской стороны Завершение конфликта на приемлемых условиях откроет путь к партнерству с Россией в геополитике и экономике, отметил госсекретарь США Марко Рубио. Какие еще тезисы прозвучали: Трамп объявил о втором раунде переговоров по Украине между дипломатами США и России Второй раунд переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине намечен на вторник, 25 февраля. С таким заявлением выступил Трамп, передает телеканал 360. Принимающие страну решили не менять. В беседе с журналистами глава Белого дома отметил, что Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах. Трамп назвал украинского президента «диктатором без выборов», пишет «Национальная служба новостей». Характеристика связана с тем, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине, а уровень поддержки среди жителей страны у него крайне низкий. Зеленский заявил, что Украина не признает переговоры в Саудовской Аравии По словам Зеленского, Украина ничего не знала о переговорах в Эр-Рияде и не будет признавать итоги. Он перенес запланированный на среду визит в Саудовскую Аравию на середину марта. Позже советник офиса украинского главы Сергей Лещенко объяснил этот поступок нежеланием формировать мнение о начале работы нового звена в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Украина предложит обмен пленными по формуле «всех на всех» В ходе переговоров Киев предложит Москве обмен пленными по схеме «все на всех». Об этом заявил глава Секретариата Координационного штаб по обращению с военнопленными Богдан Охрименко. По его словам, в работе также задействованы Министерство иностранных дел и офис Зеленского. Украинская сторона регулярно подчеркивает необходимость и возможность проведения обмена по указанной формуле, пишет «Царьград».
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