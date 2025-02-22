Приедет ли Трамп на 9 Мая в Москву и когда встретится с Путиным

Американский президент Дональд Трамп не сможет приехать в Россию на празднование Дня Победы и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Сейчас началась подготовка к новым очным переговорам. Подробнее о том, где и когда может пройти встреча Путина и Трампа, — в материале URA.RU
Приедет ли Трамп в Москву
Накануне стало известно, что Трамп не прилетит в Москву 9 Мая, несмотря на приглашение Путина. Об этом американский лидер заявил в Овальном кабинете в Белом доме.
Политолог Сергей Марков считает, что новости о приезде Трампа являются частью мирного плана США. При этом он подчеркнул, что шансы на достижение мира весной крайне малы.
Ранее президенты сверхдержав договорились об обмене визитами. «Мы договорились очень тесно сотрудничать, это включает визиты в наши страны», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Когда Путин встретится с Трампом
Подготовка к встрече Путина и Трампа уже началась, хотя она еще находится на начальной стадии. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что на встрече планируется обсудить нормализацию двусторонних отношений и решение украинского кризиса.
21 февраля госсекретарь США Марко Рубио отметил, что встреча лидеров Америки и России зависит от успехов в переговорах по украинскому конфликту. В интервью журналистке Кэтрин Херридж, размещенном в X, встречи Путина и Трампа не будет до тех пор, «пока мы не узнаем, о чем она будет».
Ранее политики обсудили украинский вопрос и в телефонном разговоре. В ответ на это официальные европейские лица были возмущены, а украинский лидер Владимир Зеленский расстроился.
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