22 февраля 2025

Трамп уверен, что мирное соглашение по Украине заключат на этой неделе

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Трамп уверен в скорой сделке по завершению конфликта на Украине
Трамп уверен в скорой сделке по завершению конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором достижении соглашения по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщили в Белом доме, отметив, что Трамп считает возможным заключение мирного соглашения уже на этой неделе.

«Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», — сказала глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт журналистам. По словам представителя Белого дома, президент нацелен на прекращение убийств и смертей невинных людей, стремясь к достижению мира. «Основная задача президента на данный момент — обеспечение мира», — отметила она.

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором достижении соглашения по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщили в Белом доме, отметив, что Трамп считает возможным заключение мирного соглашения уже на этой неделе. «Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», — сказала глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт журналистам. По словам представителя Белого дома, президент нацелен на прекращение убийств и смертей невинных людей, стремясь к достижению мира. «Основная задача президента на данный момент — обеспечение мира», — отметила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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