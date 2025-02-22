Трамп уверен, что мирное соглашение по Украине заключат на этой неделе

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором достижении соглашения по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщили в Белом доме, отметив, что Трамп считает возможным заключение мирного соглашения уже на этой неделе.
«Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», — сказала глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт журналистам. По словам представителя Белого дома, президент нацелен на прекращение убийств и смертей невинных людей, стремясь к достижению мира. «Основная задача президента на данный момент — обеспечение мира», — отметила она.
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