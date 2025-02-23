Российские бойцы эвакуировали мирных жителей из села рядом с Кураховым

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Бойцы группировки «Восток» эвакуировали мирных жителей под обстрелом ВСУ
Бойцы группировки «Восток» эвакуировали мирных жителей под обстрелом ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные успешно эвакуировали около десяти мирных жителей, в том числе детей, из подвергшегося обстрелам села Улаклы (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ДНР военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск „Восток“ эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы из-под обстрелов ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинские бойцы, отступая под натиском ВС РФ, расстреливают мирных жителей, которые отказываются выехать на Украину. 

Операция по эвакуации проводилась в условиях активных атак со стороны украинских войск, использующих артиллерию и беспилотники. При этом военнослужащие ВСУ точно знали, что среди эвакуируемых есть двое маленьких детей. Спасение продолжалось более суток, военнослужащие водили жителей через подвалы и развалины. В итоге российские военные доставили сельчан в пункт временного размещения, где последних обеспечили одеждой, едой и кроватями.

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Российские военные успешно эвакуировали около десяти мирных жителей, в том числе детей, из подвергшегося обстрелам села Улаклы (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ДНР военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск „Восток“ эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы из-под обстрелов ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинские бойцы, отступая под натиском ВС РФ, расстреливают мирных жителей, которые отказываются выехать на Украину.  Операция по эвакуации проводилась в условиях активных атак со стороны украинских войск, использующих артиллерию и беспилотники. При этом военнослужащие ВСУ точно знали, что среди эвакуируемых есть двое маленьких детей. Спасение продолжалось более суток, военнослужащие водили жителей через подвалы и развалины. В итоге российские военные доставили сельчан в пункт временного размещения, где последних обеспечили одеждой, едой и кроватями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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