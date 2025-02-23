Российские военные успешно эвакуировали около десяти мирных жителей, в том числе детей, из подвергшегося обстрелам села Улаклы (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ДНР военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск „Восток“ эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы из-под обстрелов ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинские бойцы, отступая под натиском ВС РФ, расстреливают мирных жителей, которые отказываются выехать на Украину.
Операция по эвакуации проводилась в условиях активных атак со стороны украинских войск, использующих артиллерию и беспилотники. При этом военнослужащие ВСУ точно знали, что среди эвакуируемых есть двое маленьких детей. Спасение продолжалось более суток, военнослужащие водили жителей через подвалы и развалины. В итоге российские военные доставили сельчан в пункт временного размещения, где последних обеспечили одеждой, едой и кроватями.
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