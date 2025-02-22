22 февраля 2025
21 февраля 2025

В аэропорту Перми массово задерживается вылет самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту назвали причину задержки самолетов
В аэропорту назвали причину задержки самолетов Фото:

В воскресенье, 23 февраля, задержан вылет нескольких рейсов. Это следует из расписания международного аэропорта «Пермь». 

«Рейсы на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Перми из-за тумана. Прибывающие борта отправлены на запасные аэродромы», — сообщает телеграм-канал воздушной гавани. За статусом своего рейса можно следить на сайте аэропорта в разделе расписание.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что на территории Пермского края ночью и утром 23 февраля ожидаются туман и изморозь. Такие данные приводил Пермский ЦГМС.

Утром задерживается вылет нескольких рейсов
Утром задерживается вылет нескольких рейсов
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В воскресенье, 23 февраля, задержан вылет нескольких рейсов. Это следует из расписания международного аэропорта «Пермь».  «Рейсы на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Перми из-за тумана. Прибывающие борта отправлены на запасные аэродромы», — сообщает телеграм-канал воздушной гавани. За статусом своего рейса можно следить на сайте аэропорта в разделе расписание. Ранее URA.RU рассказывало о том, что на территории Пермского края ночью и утром 23 февраля ожидаются туман и изморозь. Такие данные приводил Пермский ЦГМС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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