В аэропорту назвали причину задержки самолетов
В воскресенье, 23 февраля, задержан вылет нескольких рейсов. Это следует из расписания международного аэропорта «Пермь».
«Рейсы на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Перми из-за тумана. Прибывающие борта отправлены на запасные аэродромы», — сообщает телеграм-канал воздушной гавани. За статусом своего рейса можно следить на сайте аэропорта в разделе расписание.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что на территории Пермского края ночью и утром 23 февраля ожидаются туман и изморозь. Такие данные приводил Пермский ЦГМС.
Утром задерживается вылет нескольких рейсов
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