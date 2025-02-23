Путин предупредил о новых военных угрозах России после СВО

Президент Владимир Путин предупредил о новых военных угрозах России после окончания СВО. Как объяснил URA.RU советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников, агрессивный настрой НАТО по отношению к РФ подталкивает руководство к укреплению обороноспособности страны.
«Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам — участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна», — обратился Путин.
Поздравление президента адресовано ветеранам, кадровым военным — всем, «кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошел через трудные испытания». Путин подчеркнул, что «воинская служба всегда пользовалась особым почетом, была и остается делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение».
«Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества – во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков», — сказал Путин.
Он назвал укрепление и развитие армии флота «стратегическим курсом» России, который останется неизменным. Путин заверил, что государство и дальше будет «повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию ее суверенного настоящего и будущего, ее поступательного развития». «Среди безусловных приоритетов — обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции.
С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать Вооруженные Силы новыми, современными образцами. Серьезное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих», — заверил президент.
Путин дал понять, что с завершением спецоперации на Украине военные угрозы России не снизятся, и нужно быть готовыми к их отражению, объяснил URA.RU советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. «Точные и емкие формулировки президента подтверждают агрессивные намерения Запада продолжать конфликты, и России необходимо укреплять свой оборонно-промышленный комплекс. Обороноспособность страны зависит от современных образцов военной и специальной техники, а также от офицеров, верных своему долгу, присяге, Родине, готовых ценой своей жизни отстаивать интересы России и безопасность ее граждан», — объяснил Иванников.
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