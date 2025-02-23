Чиновники готовят под снос скандальное общежитие в Кургане

Мэрия Кургана готовит под снос скандальное общежитие по проспекту Машиностроителей, 19. Власти объявили об очередном изъятии жилых помещений из аварийной трехэтажки. Об этом сообщается в постановлении, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Из-за нарушений при расселении людей из опасного дома судят экс-замглавы города Андрея Жижина.
«В связи с признанием многоквартирного дома по улице Машиностроителей, 19 аварийным и подлежащим сносу изъять для муниципальных нужд 37 помещений площадью 3558 квадратных метров», — говорится в документе. В 2020 году под изъятие определяли 82 из 126 помещений.
Дом по Машиностроителей, 19 был признан аварийный в 2017 году. Чиновники своевременно не расселяли и не обеспечивали горожан новым жильем. В 2022 году жильцов экстренно эвакуировали из опасного здания в маневренное жилье. Было возбуждено уголовное дело о халатности. В превышении должностных полномочий обвинили бывшего заместителя мэра кургана Андрея Жижина. Экс-чиновник своей вины не признает. Суды по этому делу продолжаются.
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