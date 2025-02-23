23 февраля 2025

Чиновники готовят под снос скандальное общежитие в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане готовятся к сносу аварийного общежития
В Кургане готовятся к сносу аварийного общежития Фото:

Мэрия Кургана готовит под снос скандальное общежитие по проспекту Машиностроителей, 19. Власти объявили об очередном изъятии жилых помещений из аварийной трехэтажки. Об этом сообщается в постановлении, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Из-за нарушений при расселении людей из опасного дома судят экс-замглавы города Андрея Жижина.

«В связи с признанием многоквартирного дома по улице Машиностроителей, 19 аварийным и подлежащим сносу изъять для муниципальных нужд 37 помещений площадью 3558 квадратных метров», — говорится в документе. В 2020 году под изъятие определяли 82 из 126 помещений. 

Дом по Машиностроителей, 19 был признан аварийный в 2017 году. Чиновники своевременно не расселяли и не обеспечивали горожан новым жильем. В 2022 году жильцов экстренно эвакуировали из опасного здания в маневренное жилье. Было возбуждено уголовное дело о халатности. В превышении должностных полномочий обвинили бывшего заместителя мэра кургана Андрея Жижина. Экс-чиновник своей вины не признает. Суды по этому делу продолжаются.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Кургана готовит под снос скандальное общежитие по проспекту Машиностроителей, 19. Власти объявили об очередном изъятии жилых помещений из аварийной трехэтажки. Об этом сообщается в постановлении, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Из-за нарушений при расселении людей из опасного дома судят экс-замглавы города Андрея Жижина. «В связи с признанием многоквартирного дома по улице Машиностроителей, 19 аварийным и подлежащим сносу изъять для муниципальных нужд 37 помещений площадью 3558 квадратных метров», — говорится в документе. В 2020 году под изъятие определяли 82 из 126 помещений.  Дом по Машиностроителей, 19 был признан аварийный в 2017 году. Чиновники своевременно не расселяли и не обеспечивали горожан новым жильем. В 2022 году жильцов экстренно эвакуировали из опасного здания в маневренное жилье. Было возбуждено уголовное дело о халатности. В превышении должностных полномочий обвинили бывшего заместителя мэра кургана Андрея Жижина. Экс-чиновник своей вины не признает. Суды по этому делу продолжаются.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...