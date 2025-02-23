Российские войска освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы взяли под контроль села Улаклы и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«... подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Улаклы...» — написали в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что также освобождено село Новоандреевка в ДНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.