Российские войска освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР

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ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР
ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы взяли под контроль села Улаклы и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«... подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Улаклы...» — написали в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что также освобождено село Новоандреевка в ДНР.

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Российские силы взяли под контроль села Улаклы и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «... подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Улаклы...» — написали в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что также освобождено село Новоандреевка в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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