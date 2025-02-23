Власти Урая начали поиск нового кандидата в депутаты на довыборах в гордуму

Власти Урая начали проводить анкетирование среди жителей города, чтобы узнать о каком из возможных кандидатов в депутаты они слышали раньше. Довыборы в думу будут проходить в сентябре, на место ушедшего в отставку Артема Кукушкина. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«В Урае уже запустили анкетирование по избирательному округу Кукушкина, который освободил мандат. В списке 7 потенциальных кандидатов. Кандидат властей на это место, вероятнее всего, Марина Ефимова. Она часто появляется на мероприятиях, которые проводит „Единая Россия“ и периодически появлялась в соцсетях главы города», — рассказал источник.
Кроме Ефимовой в списке вероятных кандидатов также указаны бывший депутат окружной думы и местный олигарх Михаил Гнетов, а также его сын Егор. Местный предприниматель Евгений Чуриков и тренер по хоккею Евгений Тимошенко. А также, по каким-то причинам, участники скандала с наркотиками: освободивший мандат Артем Кукушкин и его бывший помощник — Алексей Бакшеев, который также является членом общественного совета.
Оперативно получить комментарий в администрации города не удалось, был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что свободный мандат в думе города появился после отставки Артема Кукушкина, устроившего драку на вечеринке с наркотиками. По итогам суда бывший депутат был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!