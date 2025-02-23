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Власти Урая начали поиск нового кандидата в депутаты на довыборах в гордуму

© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае начали искать нового кандидата в депутаты на довыборы в сентябре
В Урае начали искать нового кандидата в депутаты на довыборы в сентябре Фото:

Власти Урая начали проводить анкетирование среди жителей города, чтобы узнать о каком из возможных кандидатов в депутаты они слышали раньше. Довыборы в думу будут проходить в сентябре, на место ушедшего в отставку Артема Кукушкина. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В Урае уже запустили анкетирование по избирательному округу Кукушкина, который освободил мандат. В списке 7 потенциальных кандидатов. Кандидат властей на это место, вероятнее всего, Марина Ефимова. Она часто появляется на мероприятиях, которые проводит „Единая Россия“ и периодически появлялась в соцсетях главы города», — рассказал источник.

Кроме Ефимовой в списке вероятных кандидатов также указаны бывший депутат окружной думы и местный олигарх Михаил Гнетов, а также его сын Егор. Местный предприниматель Евгений Чуриков и тренер по хоккею Евгений Тимошенко. А также, по каким-то причинам, участники скандала с наркотиками: освободивший мандат Артем Кукушкин и его бывший помощник — Алексей Бакшеев, который также является членом общественного совета.

Оперативно получить комментарий в администрации города не удалось, был направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что свободный мандат в думе города появился после отставки Артема Кукушкина, устроившего драку на вечеринке с наркотиками. По итогам суда бывший депутат был оштрафован на 30 тысяч рублей.

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Власти Урая начали проводить анкетирование среди жителей города, чтобы узнать о каком из возможных кандидатов в депутаты они слышали раньше. Довыборы в думу будут проходить в сентябре, на место ушедшего в отставку Артема Кукушкина. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В Урае уже запустили анкетирование по избирательному округу Кукушкина, который освободил мандат. В списке 7 потенциальных кандидатов. Кандидат властей на это место, вероятнее всего, Марина Ефимова. Она часто появляется на мероприятиях, которые проводит „Единая Россия“ и периодически появлялась в соцсетях главы города», — рассказал источник. Кроме Ефимовой в списке вероятных кандидатов также указаны бывший депутат окружной думы и местный олигарх Михаил Гнетов, а также его сын Егор. Местный предприниматель Евгений Чуриков и тренер по хоккею Евгений Тимошенко. А также, по каким-то причинам, участники скандала с наркотиками: освободивший мандат Артем Кукушкин и его бывший помощник — Алексей Бакшеев, который также является членом общественного совета. Оперативно получить комментарий в администрации города не удалось, был направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что свободный мандат в думе города появился после отставки Артема Кукушкина, устроившего драку на вечеринке с наркотиками. По итогам суда бывший депутат был оштрафован на 30 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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